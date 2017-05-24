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發豪語要當龍舟賽奪標手 鄭文燦無法實踐了

市長鄭文燦（左1）假裝奪標，象徵活動啟動。（記者陳昀攝）

2017-05-24  21:39

［記者陳昀／桃園報導］有104年歷史的龍潭大池龍舟賽，今年在市長鄭文燦發下豪語說，只要報名超過200隊，他就擔任奪標手之下，吸引202隊報名，27日將展開賽事，但鄭文燦因前陣子肋骨受傷無法實踐承諾，市府客家事務局將另做安排。

鄭文燦今天在暖場記者會上指出，客家事務局配合龍舟賽推出的「龍潭歸鄉文化節」是客庄12大節慶之一，今年以「乙未客家戰役」為主題，將透過慶典方式，傳揚愛鄉保土精神，也有「龍潭忠義廟暨聖蹟亭巡禮」等活動，帶領遊客走訪史蹟，認識1895年乙未戰役及73位烈士英勇抗日的歷史和客家精神。

今年龍舟賽共有202隊報名，27、28日舉行預賽，29、30日舉行決賽，最高獎金的龍王組第一名可獲得15萬元，賽事總獎金共96.8萬元。

鄭文燦說，龍舟賽結束後，龍潭大池將啟動為期2年的改造計畫，今年會拆除龍潭景觀吊橋，打造入口迎賓廣場、景觀輕食平台、水岸遊憩碼頭、水上表演劇場及親子樂活區；明年針對大池東岸進行景觀改造，增加礫間帶和水質改善系統；此外，還會設置停車場、協調拆除周邊的違章建築，讓龍潭大池改頭換面，呈現龍潭之美。

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  • 啟英高中學生表演船槳舞。（記者陳昀攝）

    啟英高中學生表演船槳舞。（記者陳昀攝）

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