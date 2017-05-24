嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震

2017-05-24 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚9點10分，嘉義中埔地區發生規模5.0地震，地震深度18.3公里，最大震度4級。是該地區今晚第5次地震。

氣象局指出，晚間9點10分嘉義發生規模5.0地震，震央位在嘉義市政府東南方9.5公里，各地最大震度如下：

【震度4級】

嘉義市、嘉義縣草山、雲林縣草嶺

【震度3級】

台南市東山、雲林縣斗六市、高雄市桃源、彰化縣員林、彰化縣彰化市

【震度2級】

南投縣名間、南投縣南投市、台東縣利稻、台中市霧峰、屏東縣三地門、花蓮縣紅葉、屏東縣屏東市、澎湖縣馬公市

【震度1級】

台南市、台中市、苗栗縣鯉魚潭、高雄市、花蓮縣花蓮市、苗栗縣苗栗市

嘉義地區從今天傍晚開始已接連發生5次地震，前幾次分別為5點49分規模4.1地震、7點43分規模3.8地震、8點01分規模3.6地震、9點05分規模3.6地震，以及9點10分發生的規模5.0地震，深度介於5至20公里左右，震央都位在嘉義縣中埔鄉附近。

中埔地區曾在1941年發生芮氏規模7.1的大地震，造成360死、729傷，並引發草嶺地區山崩，清水溪遭土石堵塞成堰塞湖，是台灣日治時期三大地震之一。