CNN推薦台灣必嚐美味 台灣滷肉飯節招兵買馬
〔記者黃佩君／台北報導〕CNN多次報導「40種台灣必嚐美味」，其中以滷肉飯奪冠，經濟部商業司表示台灣滷肉飯美味和普及的程度堪稱是「國飯」，商業司將首度舉辦「2017臺灣滷肉飯節」，並號召全台滷肉飯業者總動員，徵選50到100家代表性店家，入選者可參與滷肉飯列車宣導、國內外媒體報導、愛評網與香港Openrice等國際美食平台行銷，號召有信心的老闆們前來比試。
商業司表示，為了推廣滷肉飯的台灣獨特好滋味，特舉辦「2017台灣滷肉飯節」，號召全台滷肉飯業者總動員，預計將徵選50到100家代表性店家，並透過後續系列推廣活動讓台灣經典美食國際馳名，讓全球旅客都愛上飄著濃濃臺灣味的美食。
經濟部表示，活動將邀請知名的美食專家組成專業評審團，進行書面審查及實地審查兩階段嚴謹的評選作業。業者一旦入選為台灣滷肉飯節的店家，除了可獲頒「2017台灣滷肉飯節」標章，還能參與從實體到虛擬的大型行銷活動，包括參與滷肉飯列車宣導、知名國內外平面媒體報導、愛評網與香港Openrice等國際美食平台行銷、日本東京活動展覽、部落客小旅行體驗廣宣等，全通路行銷方案，宣傳自家滷肉飯。
商業司也表示，滷肉飯充滿台灣精神，因此是行銷台灣的好典範。當初源自台灣早期民生困苦，大多數的民眾只有在過年過節祭祖拜神時，才有機會大口吃肉，而婆婆媽媽會跟肉攤老闆索取切割剩餘的零碎肉塊、豬皮等，回到家混雜細切，加入蔥蒜、香料拌炒，再以醬油滷製成鍋來拌飯。
商業司也強調，從滷肉飯更可看出台灣餐飲業的創新，原是庶民小吃美食，後來卻被腦筋動的快的攤商們加以市場化，不僅嚴選食材，注重鮮度，更在全省各地打出知名度。有業者從單店導入標準化作業，建立中央廚房，落實食品安全衛生，發展連鎖品牌，並跨足國際市場，讓國外對台灣的美食印象與滷肉飯畫上等號。
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