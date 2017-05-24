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同婚釋憲結果出爐 伴侶盟籲蔡政府盡速修法
2017-05-24 21:24
〔記者楊綿傑／台北報導〕「婚姻平權！全民勝利」，台灣伴侶權益推動聯盟與同志運動先驅祁家威對於今日婚姻平權釋憲結果，共同發出聲明，表示肯定此項結論，是全體公民的勝利，且認為大法官已經明確排除同性伴侶法，專法並不符合平等。
伴侶盟說，大法官清楚表示婚姻自由是人民重大基本權利，這回應了法務部以及反對意見主張婚姻僅是一種制度的說法，且關於婚姻一夫一妻、一男一女的觀念，大法官也指出未在本解釋前就相同性別二人得否結婚做成解釋，而生育更不是可以差別待遇的理由，同性結婚並不影響現行異性婚姻及家庭。
伴侶盟認為，從大法官已經排除同性伴侶法，算是反駁了法務部及某些團體一直要立專法的態度，呼籲蔡政府應該盡速在立法院處理，大法官已經給了最長的2年期限。如果有人要提專法，請把專法版本拿出來，他們依照大法官意見逐一檢視，至於專章式的刻意隔離，則沒有辦法接受。
伴侶盟強調，不管怎麼樣進行立法或修法，都必須要能保障平等結婚自由，否則對於任何不公平都將會有新行動持續挑戰，甚至不排除做憲法層次的抗爭。
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