台南北門野狗為患 咬傷80歲落單阿嬤

2017-05-24 21:23

〔記者楊金城／台南報導〕北門區流浪狗為患，本月初玉港里又有位80歲林姓阿嬤被咬傷左手腕，血流如注，台南市動保處捕狗大隊趕緊在當地放置捕狗籠，但「兇手」還沒落網。

當地里長林妙香將林姓阿嬤送醫治療，野狗為患問題引起里民不滿，阿嬤的兒子也向動保處投訴。

林妙香說，前年更有位九旬吳姓阿嬤在農田除草時被流浪狗攻擊，甚至被咬了兩次，建議動保處除增設捕狗籠外，也要求動保處不要將被捕的野犬再放回當地，在流浪狗問題未解決前，發給65歲以上的老人1支打狗棒用以防身。

捕狗大隊代理大隊長顏崑州說，動保處今年1至4月在北門區已抓到14隻野犬，但野犬跑來跑去，而且學乖了，不會輕易上了捕狗籠的當。

台南市對流浪狗採零撲殺政策，捕捉的野犬在結紮後等待認養，或放回抓捉地點。

南市動保處處長吳名彬說，對危害公共安全，具攻擊性有追咬人習性的流浪犬被捕後，主要是收容等待認養作為工廠、牧場、魚塭看守的「工作犬」，如果地方對回置流浪犬有意見，也會尊重地方，另擇適合的回置地點。

濱海地區流浪狗為患無法根除，七股早年還曾發生咬死老婦事件，近年學甲、北門玉港、永華等地流浪狗問題嚴重，少數具攻擊性，傳出咬傷人事件，洪姓民眾說：「看到流浪狗成群結隊，讓人害怕，對被捕的野犬又被放回當地很有意見，「放任野犬」趴趴走，那天兇性突發，不知誰要倒楣。」

捕狗大隊也很困擾，誘捕、追捕野犬使盡全力，但還是有些流浪狗躲到魚塭，難以捕捉。

5月初，80歲林姓阿嬤在玉港里西埔內農田除草時，遭到5、6隻野狗「包圍」，其中1隻攻擊阿嬤，狠咬她的左手腕，造成撕裂傷，阿嬤呼救和揮舞鐮刀才嚇跑野犬。林妙香將阿嬤送醫治療，事後還去廟裡「收驚」。

里民說，前年有位90歲林姓阿嬤也是在田裡工作，被野狗群攻擊兩次，偏鄉以老人跟小孩居多，易成為野犬攻擊目標，市府要想辦法「為民除害」。