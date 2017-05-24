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主動問好就有禮物 「唐奶奶」獲終身楷模獎

2017-05-24  21:58

［記者陳昀／桃園報導］桃園市教育局今天表揚交通導護暨教育類志工，共有406名志工入選，包含55名「終身楷模獎」、56名「金質獎」、103名「銀質獎」及192名「銅質獎」，其中70歲的「唐奶奶」魏秀圓，已經在自立國小擔任志工16年，即使孫子都已畢業，仍堅持守護學童安全，獲頒終身楷模獎。

魏秀圓的交通導護志工服務時數有2114小時、教育類服務時數有2149小時，無論是風吹日曬維護學童上下學安全，或在圖書館整理借閱圖書，為了養成小朋友的禮貌習慣，唐奶奶還會送主動問早的小朋友獎品，希望養成優良品格，她也在社區擔任志工，拓展服務精神。

65歲的江采晏在山豐國小服務15年、51歲的許益齡在大園國中服務20多年，她們都是擔任交通導護志工，無論晴雨，幾乎只要是上學日，就能見到她們穿梭在忙碌車陣中指揮的身影。

蘇逸芃自94年起，經常利用空檔到同德國小、中埔國小幫忙指揮交通，假日還會協助同德國中設備修繕、打掃環境，也熱心參與學校各項活動；黃璽睿在南美國小擔任學校志工，服務總時數4千多小時，校方表示，黃璽睿謙和有禮，總是滿臉笑容協助校務，愛把「服務就是福氣」掛在嘴邊，也帶給學生很多正面影響。

桃園市長鄭文燦出席頒獎時表示，全市共有1萬5千名志工協助服務，獲得終身楷模的交通導護志工需服務2千小時以上、教育類志工需服務4千小時以上，實為不易，市府將持續編列每年2500萬元校園安全預算，讓志工協助校安工作時沒有後顧之憂。

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  • 獲得終身楷模獎的志工蘇逸芃（左起）、許益齡、魏秀圓、江采晏、黃璽睿。（記者陳昀攝）

    獲得終身楷模獎的志工蘇逸芃（左起）、許益齡、魏秀圓、江采晏、黃璽睿。（記者陳昀攝）

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