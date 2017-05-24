舊公寓狗貓戶無人在 惡臭、吠叫擾鄰

2017-05-24 21:46

〔記者王俊忠／台南報導〕南市南區金華路一段一棟老舊公寓大樓，傳出有房客在5樓租屋內飼養約5隻狗、貓，平日不見住戶人影，僅狗、貓在屋內不時散發出動物惡臭、深夜吠叫噪音污染，鄰居找不到房客飼主處理，苦惱多時。地方里長接獲居民投訴，找議員、市府有關單位反應要求處理，迄今依然無解。

南區明興里長王俊生無奈表示，這棟老舊公寓5樓有4戶住戶，其中1戶平時沒有人在，但屋內卻有約5隻狗、貓寵物，約2週前，他接獲其他鄰居住戶反應此屋內傳出陣陣動物體味的惡臭，實在很難聞，居民得用消毒藥水噴灑戶外、樓梯間，才稍能抑制惡臭。

此外，這群狗、貓常在深夜時大聲吠叫或互咬，傳出吠叫吵雜噪音，鄰居都被吵得無法入睡、精神受創。居民告訴王里長，因為租屋房客都不在，只有貓、狗在屋內，大樓鄰居面對惡臭、吠叫噪音實在束手無策。

為此，王俊生找上議員幫忙與市府1999市民專線詢問，專線人員數次回覆都說在執行中。王俊生認為，這事已反應約2週，市府雖回覆執行中，但他感覺根本沒有動作，希望媒體幫忙反應這難題。

南區區長朱棟得知表示，明天會與王里長聯絡，同時先到該戶貼單請租屋者出面與公所聯絡處理；如房東或房客仍置之不理，公所會邀集動保處、環保局及衛生局有關單位進行聯合稽查，找出法令依據來執法解決。