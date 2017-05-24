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高雄活化閒置空間當福利設施 6年多來72處

2017-05-24  21:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕受到少子化及社會型態轉變影響，部分政府公共空間逐漸閒置，為避免淪為「蚊子館」，縣市合併後，高市社會局加速活化效率，6年多來，共將72處閒置空間，轉變為社會福利設施，平均每年12處，其中以區公所及其附屬設施14處、國中小學校園及市場大樓各13處最多。

另一特別現象是，彌陀農會也釋出空間作為老人日間照顧中心，6處基督教會設置老人社區照顧關懷據點，甲仙基督長老教會則成立早療據點，幫助偏鄉發展遲緩的兒童。

社會局社工科長劉耀元指出，區公所及其附屬設施如里活動中心或文康中心的空間活化，包括林園、左營、路竹、杉林、大社、梓官、三民、旗津區，轉為公共托嬰中心、老人日照中心，實物銀行、育兒資源中心、早療及兒少服務據點等等福利設施。

國中小校園活化的學校有鳳山區鳳西國中與五福國小、新興區大同與新興國小、六龜區龍興國小、岡山區前峰國小筧橋分校、大寮區山頂與昭明國小、前鎮區愛群與前鎮國小、仁武區仁武國小、鼓山區九如國小，其中最特別的是設在大同國小的大同福樂學堂，創下校園設置老人日照中心的全國首例。

市場大樓活化部分，雖然僅鹽埕、小港、三民、前鎮及大寮區等4處，但因大樓空間多，1處就能容納多種福利設施，例如鹽埕區市場大樓就有早療與老人服務據點、身障服務中心、身障日間作業設施及社福中心等5種，方便民眾利用。

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  • 梓官日照中心為長輩舉辦的活動課程。（記者洪定宏攝）

    梓官日照中心為長輩舉辦的活動課程。（記者洪定宏攝）

  • 設在三民區陽明公有市場大樓的公共托嬰中心。（記者洪定宏攝）

    設在三民區陽明公有市場大樓的公共托嬰中心。（記者洪定宏攝）

  • 設在大同國小的大同福樂學堂，創下校園設置老人日照中心的全國首例。圖為特別為長輩設計的營養餐食。（記者洪定宏攝）

    設在大同國小的大同福樂學堂，創下校園設置老人日照中心的全國首例。圖為特別為長輩設計的營養餐食。（記者洪定宏攝）

  • 高市社會局6年多來，共將72處閒置空間，活化為社會福利設施。圖為老人兒童活動中心整修的梓官日照中心，更符合落實長照政策。（記者洪定宏攝）

    高市社會局6年多來，共將72處閒置空間，活化為社會福利設施。圖為老人兒童活動中心整修的梓官日照中心，更符合落實長照政策。（記者洪定宏攝）

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