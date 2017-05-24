Lamigo國樂團「七年之揚」慈善音樂會 鄭文燦邀市民做公益

2017-05-24 21:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席「Lamigo國樂團慈善音樂會」宣傳活動表示，創團7年的Lamigo國樂團曾多次在國家音樂廳演出，具有國家級演出水準，他邀請國樂團7月12日晚上7時30分到中壢藝術館進行慈善表演，門票所得將全數捐助桃園市家扶中心，歡迎支持Lamigo桃猿隊與公益的市民購票支持公益。

會中，鄭文燦擊鼓、La new集團董事長劉保佑吹著蕭共同演奏，炒熱氣氛；鄭文燦說，自從桃園國際棒球場成為Lamigo桃猿隊「全猿主場」起，Lamigo在桃園寫下了職棒傳奇，除了棒球推廣，去年更成立La new桌球隊，由La new集團提供12年訓練經費，讓桌球運動從小扎根，培育菁英選手。

鄭文燦也說，他第一次聽到Lamigo國樂團也很驚喜，因此向La new集團董事長劉保佑爭取，有機會一定要到桃園演出，進而促成這次的音樂會；後來得知，之所以有Lamigo國樂團及慈善音樂會，起源於劉保佑的母親在他小時候給買了一把蕭給他，自此對國樂產生興趣。

鄭文燦另建議將Lamigo國樂團與棒球比賽結合，把比賽的出場音樂改為國樂版，讓大家看到不同風格的Lamigo桃猿隊。