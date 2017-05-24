台史博「發掘壺光歲月」特展 人力轆轤示範拉坯

「發掘壺光歲月—台史博X南一中館校合作安平壺特展」在台史博展出，小學生體驗踩踏人力轆轤，南一中學生示範拉坯。（記者劉婉君攝）

2017-05-24 20:30

［記者劉婉君／台南報導］國立台灣歷史博物館與台南一中合作，把歷史變有趣，即日起在台史博展出的「發掘壺光歲月」安平壺特展，以多元、趣味的方式，帶領民眾探索安平壺的歷史、文化與古今應用。

「發掘壺光歲月—台史博X南一中館校合作安平壺特展」，去年底在南一中展出，獲得熱烈迴響，今天起移師至台史博湖畔教室，南一中學生以3D列印品聞香氣裝置，讓參觀的小學生猜猜安平壼裡可能裝什麼？並由小學生踩踏人力轆轤，示範拉坯，讓展覽不再只是靜態的展示，也能動態的體驗，從短劇、闖關遊戲中，跟著安平壺流通的路線，認識出土地的風土、人文知識，對安平壺有不同的認識與想像。

展覽中展出南一中竹園岡文物館典藏的安平壺，及記錄課程點滴、創作發展歷程的故事盒等，師生們也將口述訪談剪輯成影片，並製作動畫、翻板互動、公廨擬真造景等，現場還有安平壺摺紙互動區，讓觀眾可以把「平安」、「壺（福）」帶回家。

台史博與南一中自103年起合辦「博物館探索與參訪」多元選修課程，以博物館、歷史為主軸，由台史博人員結合南一中的跨領域師資，教授學生典藏、歷史、展覽規劃設計與教育推廣等內容。「發掘壺光歲月」展出至6月22日，每週二至週六上午10時至12時、下午1時30分至4時，開放觀眾免費參觀。