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找路霧煞煞 鶯歌中山路啟動改名

鶯歌中山路249巷及329巷，道路狹小、路段高低落差大，不僅常有民眾找不到路，更造成貨運、消防及救護單位不便，鶯歌戶政事務所擬辦理更名作業。（記者張安蕎攝）

2017-05-24  20:44

〔記者張安蕎／新北報導〕這條路好難找！鶯歌中山路249巷及329巷，道路狹小、路段高低落差大，不僅常有民眾找不到路，更造成貨運、消防及救護單位不便，鶯歌戶政事務所擬辦理更名作業，共牽涉871戶居民，將透過問卷調查決議是否更名為光明街。

中山路249巷及329巷緊鄰光明街與國華路，中間又夾雜光明街48巷、92巷與102巷，十分複雜難找，尤其巷弄間的社區大樓，更有住同一棟卻不同路名的奇特現象，住戶笑說，「訪客若沒人帶路，真的找不到」、「從不報住家中山路，報光明街反而找得到」

建國里長林清得指出，以前當地只有中山路，光明街現址則是一片鐵皮屋及草叢，民國80年代光明街新闢後，中山路巷弄變得相對狹小，原本設在中山路的社區大門也跟著「轉向」，很常有人來問路，甚至連警察都找不到路，希望能透過更名作業，整合為光明街，讓用路人尋路定位更方便。

對此有住戶表示欣然同意，也有住戶擔憂住址從路變為街，房價恐受影響，也有住戶指出，未來三鶯線將設國華路站，更名為國華路較為有利，戶政事務所將於5月25日下午3時於鶯歌區公所舉辦說明會，協助民眾釐清更名問題。

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  • 中山路249巷及329巷間的社區大樓，有住同一棟卻不同路名的奇特現象。（記者張安蕎攝）

    中山路249巷及329巷間的社區大樓，有住同一棟卻不同路名的奇特現象。（記者張安蕎攝）

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