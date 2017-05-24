汐止黃昏市場美食多 季芹讚不絕口

2017-05-24 20:18

〔記者張安蕎／新北報導〕走出台鐵汐止站，汐止黃昏市場就在眼前，燈光明亮、走道寬敞，且與汐止夜市連結，地點位於高架橋下，下雨也能盡情採買，不失為民眾傍晚購物、閒逛的好去處！

市場內不少傳統老店，其中67號攤「魯牛作坊」開業30年來擁有眾多死忠顧客，滷牛肉、牛腱口感Q彈，配飯配麵都好吃，老闆周耀芳表示，他以自種3年以上的南薑熬煮，因此牛肉絕無腥味，注重食品安全的他，僅添加自煉的糖膏及鹽巴，滷製法更是由老一輩的山東好友親授，口味獨特，就連中國觀光客也十分捧場。

藝人季芹與兒子YAYA今天受邀至汐止黃昏市場介紹美食，大讚滷牛肉口味鮮甜好吃，現場包了一袋回家享用，另外也至阿義炸雞、東港生魚片、阿發燒餅、肉乾先生、德記燒雞等人氣名店品嘗，呼籲民眾多逛傳統市場。