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巴拉刈農藥最快後年才停用 農委會籲勿囤貨

2017-05-24  20:14

〔記者林彥彤／台北報導〕為避免農藥被錯誤使用自縊，農委會防檢局今天正式宣布啟動，「24％巴拉刈溶液」及「33.6％巴達刈水懸劑」劇毒農藥退場機制，最快後年2月1日起就禁止販賣及使用，呼籲農民不要搶購囤貨。

農委會防檢局副局長馮海東指出，劇毒農藥尚有10餘種，其中「24％巴拉刈溶液」及「33.6％巴達刈水懸劑」（含有巴拉刈之混合劑）經評估已有替代性其他藥物，如用於紅豆植株乾燥處理部分，已在去年核准登記「氯酸鈉」藥劑可供使用，因此正式啟動「巴拉刈」農藥退場機制。

馮海東說，首先預告自明年2月1日起禁止加工及輸入「24％巴拉刈溶液」及「33.6％巴達刈水懸劑」，隔年2月1日起才禁止販賣及使用，呼籲農民不必搶購囤積，以避免造成其他意外之發生。

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  • 為避免農藥被錯誤使用自縊，農委會防檢局今天正式宣布啟動，「24％巴拉刈溶液」及「33.6％巴達刈水懸劑」劇毒農藥退場機制。（資料照，記者李立法攝）

    為避免農藥被錯誤使用自縊，農委會防檢局今天正式宣布啟動，「24％巴拉刈溶液」及「33.6％巴達刈水懸劑」劇毒農藥退場機制。（資料照，記者李立法攝）

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