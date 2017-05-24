| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

南屯路平整度不符規定 中市建設局要求廠商重做

2017-05-24  20:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因台中市南屯路二段道路路面毀損嚴重，市府5月10日起執行該路段路平專案，進行查驗時，發現部分路段平整度不符規定，建設局已要求廠商刨掉重舖，改善不符規定的道路，經費則由廠商自行承擔，要嚴格把關道路品質。

南屯路二段沿線有歷史悠久的國定三級古蹟萬和宮，也是人文宗教、民眾生活動線的重要路段，因道路老舊且經車流輾壓，路面老化龜裂、沉陷損壞隨處可見，因此市府5月10日起執行該路段路平專案。

但12日查驗已完成的南屯路二段北側、從精誠路至文心南路約850公尺工程時，發現部分路段平整度不符規定，建設局已要求廠商刨掉重舖，改善不符規定的道路，經費則由廠商自行承擔，展現嚴格把關全市道路品質決心。

整修路段全長約1.41公里的南屯路二段，東接精誠路，西連五權西路二段，此段路平專案經費約1240萬元，預計6月底前完成。

建設局於5月10及11日兩天，夜間施作執行南屯路二段北側、從精誠路至文心南路約850公尺，面積約8000平方公尺的路平工程。

建設局人員12日上午查檢發現部分路面不平整，並利用平坦儀檢測平坦度，確實有路面平整度不佳、人手孔蓋平整度不符契約要求及路面與路側銜接不平順等問題，部份路段必須進行改善。

建設局長黃玉霖強調，市府對道路工程品質的要求，絕不妥協更不讓步，堅持三級品管確保道路的優質，並嚴格執行道路最佳工程品質並將持續追蹤，後續南屯路路平專案將執行從文心南路至萬安街，約650公尺，視天候狀況持續進場刨舖，預計26日進行夜間施工刨舖，若期程順利，可望6月底前完成。

廣告
  • 中市建設局進行南屯路路平，但廠商不符規定，建設局要求重做。（記者蘇金鳳攝）

    中市建設局進行南屯路路平，但廠商不符規定，建設局要求重做。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：南屯路平整度不符規定 中市建設局要求廠商重做


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.