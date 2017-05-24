雇用身障者助弱勢 台灣金屬創意館與南智策略聯盟

2017-05-24 19:52

〔記者蔡文居／台南報導〕目前雇用20位身障朋友的台灣金屬創意館，今天在崑山科大校長蘇炎坤及康寧大學校長黃宜純的見證下，與台南啟智學校簽署教育夥伴策略聯盟協議書。未來將促進雙方相互運用資源，並結合雙方專業人員、課程、社區和設備等，提升學校及企業的優質發展，協助更多弱勢的特教生就業。

南智校長林宏澤表示，企業扶助特殊教育，將使弱勢的學子有更多機會可以發揮潛能，進而自立自強，獨立生活於社會，甚至可以服務別人。

台灣金屬創意館董事長郭治華表示，因為與林校長是南工校友，彼此之前也在南工文教基金會服務，因緣際會與南智結緣，並在南智40週年校慶時製做了一尊3米高的歡樂熊坐陣在大門口，為學校增添歡樂的氣氛。

另外，為扶助特教，郭治華也表示將南智歡樂熊做成50公分高的愛心公仔，每隻定價3萬元，每賣1隻會將所得的1/3捐助南智急難救助及校務發展之用。

崑山科大校長蘇炎坤表示，台灣金屬創意館董事長郭治華為崑山科大的兼任助理教授，教授金屬創意及文化創造產業，另金屬創意館內的幹部及員工有許多是崑科大的校友，對金屬產業及雇用身障用力深厚，這也是崑山科大的驕傲，代表選擇技職一樣可以出頭天。

康寧大學校長黃宜純指出，這是國內首創第一個特教學校與國際亮點觀光工廠簽署教育夥伴關係。郭治華董事長創立的金屬公司是觀光工廠之外，也是全國第一家「特例子公司」，所謂特例子就是雇用身障者擔任員工。目前整個觀光工廠有近20位各類身障者在廠區內工作，這次也是國內創舉，與國立台南啟智學校簽署策略聯盟，一起做愛心，一起扶助特教。