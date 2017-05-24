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同婚釋憲》前北市勞動局長：影響至少254條勞動法

2017-05-24  21:51

〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲結果今天出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻違憲，有自稱「勞動達人」的律師對此分析，若未來同性可成為法律定義上之「配偶」，至少影響勞動法領域254條法律條文。

曾任台北市勞動局長的律師陳業鑫，今針對大法官同婚釋憲結果指出，未來同性若成為法律定義上之「配偶」，至少影響與勞動法相關的254條法律條文，後續影響「絕非只修民法承認同性婚姻」，而是「每個領域的法律都要配合修正或重新解釋」。

陳業鑫舉例，像是勞基法第59條第4款有規定，勞工職災死亡補償第一順位為「配偶」及子女，未來也可能必須包含「同性配偶」。又如依勞工退休金條例第27條第一項第一款規定，勞工於請領退休金前死亡者，第一順位請領權之配偶，亦應包括「同性配偶」。

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  • 曾任台北市勞動局長的律師陳業鑫，今針對大法官同婚釋憲結果指出，未來同性若成為法律定義上之「配偶」，至少影響與勞動法相關的254條法律條文。（資料照，宋小海攝）

    曾任台北市勞動局長的律師陳業鑫，今針對大法官同婚釋憲結果指出，未來同性若成為法律定義上之「配偶」，至少影響與勞動法相關的254條法律條文。（資料照，宋小海攝）

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相關關鍵字： 修法 勞動 同婚釋憲 同性婚姻 民法
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