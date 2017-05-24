| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

甘霖基金會為新廚房經費 發起愛心粽子義賣

2017-05-24  23:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了因應搬遷新的廚房所需的經費，甘霖基金會發起」甘霖阮ㄟ灶腳，愛心粽子義賣」，即日起至26日在大全街的甘霖基金會義買粽子，經費將全部作為新灶腳的經費，讓甘霖得以為更多弱勢長者準備餐盒。

甘霖基金會每天都要準備1000個餐盒給老人家及身障者食用，但是原來位在南區復興路上送餐中心，因設在住宅區，油煙、噪音及交通等問題，遭附近住戶抗議，並要求搬遷，甘霖只得四處找房子，日前找到安和路新家，約有150坪，比復興路的70坪更大，不但可製作1000個便當，照顧到弱勢長者及身障民眾，更可照顧到日照中心長者飲食及關懷據點的長者共食。

但是經費缺口達700多萬，而且甘霖基金會的未來的新廚房的功能性更重要，但因經費缺口太大，甘霖基金會只得四處募款。

由於端午節到來，甘霖便發起」甘霖阮ㄟ灶腳，愛心粽子義賣」，即日在大全街29-1號的甘霖進行義賣，至5月26日止，一串10顆每串390元，作為新廚戶所需經費。

廣告
  • 甘霖基金會為新廚房經費發起」甘霖阮ㄟ灶腳，愛心粽子義賣」。（記者蘇金鳳攝）

    甘霖基金會為新廚房經費發起」甘霖阮ㄟ灶腳，愛心粽子義賣」。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：甘霖基金會為新廚房經費 發起愛心粽子義賣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.