甘霖基金會為新廚房經費 發起愛心粽子義賣

2017-05-24 23:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了因應搬遷新的廚房所需的經費，甘霖基金會發起」甘霖阮ㄟ灶腳，愛心粽子義賣」，即日起至26日在大全街的甘霖基金會義買粽子，經費將全部作為新灶腳的經費，讓甘霖得以為更多弱勢長者準備餐盒。

甘霖基金會每天都要準備1000個餐盒給老人家及身障者食用，但是原來位在南區復興路上送餐中心，因設在住宅區，油煙、噪音及交通等問題，遭附近住戶抗議，並要求搬遷，甘霖只得四處找房子，日前找到安和路新家，約有150坪，比復興路的70坪更大，不但可製作1000個便當，照顧到弱勢長者及身障民眾，更可照顧到日照中心長者飲食及關懷據點的長者共食。

但是經費缺口達700多萬，而且甘霖基金會的未來的新廚房的功能性更重要，但因經費缺口太大，甘霖基金會只得四處募款。

由於端午節到來，甘霖便發起」甘霖阮ㄟ灶腳，愛心粽子義賣」，即日在大全街29-1號的甘霖進行義賣，至5月26日止，一串10顆每串390元，作為新廚戶所需經費。