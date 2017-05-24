農夫的戰爭！ 備戰大南瓜比賽作品搶先曝光
2017-05-24 19:36
新北市淡水區農友林建訓（右）多次稱冠全國大南瓜重量競賽，對於刷新去年自己創下的紀錄有信心。淡水區農會總幹事高忠（左）今也到場一探究竟目前養成的大南瓜現況。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕初夏淡水盛事「新北市全國大南瓜比賽」將在6月舉行，各家栽種好手已密集籌備中。連拿4次重量組第一名的林建訓，大方曝光已培養40來天的大南瓜，目前目測至少已約有450台斤重，持續增重中。林建訓有信心打破自己去年的紀錄，不過許多農友也不斷地精進技術、有備而來，悉心培養大南瓜，對於能否再稱冠，林建訓則謙稱「我覺得我拿不了冠軍了啦」。
林建訓去年以種出656.98台斤的大南瓜成績獲勝，拿下冠軍。他說，今年在培育大南瓜上，特別從土壤改良著手，培養大南瓜本身有很強的抵禦力，抗蟲也抗疾病；大南瓜怕曬、怕熱、怕多水，所以需要為大南瓜設個遮陽棚，否則曬傷的話，會讓其表皮凹陷，接著內部就會跟著爛；接下來也要為大南瓜架上風扇，協助散熱。
目前目測至少已有450台斤重的大南瓜，最開始還只是約十元銅板大小的樣子。
淡水區農會總幹事高忠說，今年度的全國大南瓜比賽預定將在6月23日到25日舉行，除了重量競賽外，還有創意造型、南瓜美饌等，熱鬧又好玩，屆時將在淡水金色水岸舉行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
- 捍衛工作權 六輕員工出席六輕許可證照說明公聽會
- 亞莉安娜演唱會恐攻22人死 蔡英文推特慰問
- 國泰金︰股市樂觀指數續揚
- 日職》巨人阪神球迷大亂鬥 洋投看到影片驚嘆（影音）
- 裝不知樂陞可轉債圈購 康和證董座被停職半年
- 日與WTO聲明︰對抗保護主義
- （影音）小S遭老公強逼「速激八」 還沒完事就睡著
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 載著森林滿街跑 「森林公車」搭免錢
- 今同婚釋憲 高市新聞局長戴彩虹胸章押百杯咖啡
- 阿里山森鐵傳意外 女遊客遭台車撞落山谷
- 陳時中自爆巧遇WHO幹事長 表達台灣盼參與WHA
- 「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開
- 痛毆影城老闆起訴 就是不透露藏鏡人
- 〈美味教室〉香濃滑順 就愛卡士達
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- （影音）票房若贏《神鬼傳奇》 小S喊睡阿湯哥
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 小宇難忘和林宥嘉滾同床 期待音樂合作「比大小」
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- 「小金泰希」邱偲琹與狗對戲 可愛魅力失效
- 司法院：2年內沒完成同婚修法 可直接辦結婚登記
- 田徑》亞青少代表隊載譽歸國 明年放眼青奧
- 阻台參與ＷＨＡ》陳時中怒批中國汙衊人的價值
- 同婚釋憲》鄭宜農受鼓舞 「當台灣人還是不錯啦！」
- 吳沙國中輕艇小將 入選國手
- 同婚釋憲結果 台中市長林佳龍表尊重
- 降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道
- 同婚釋憲》蔡依林催修法「想包紅包」 阿妹激動喊：該有的公平
- 阿湯哥4度撲台 私密「房事」價格3級跳
- Samsung Pay綁聯邦銀 消費即送刷卡金
- 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 鈺創ADAS 打進日系車廠供應鏈
- 大寮砂石車翻覆 司機頭部重創死於車內
- 洪秀柱敗選 國民黨中常會旁聽直播恐停止
- 「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：農夫的戰爭！ 備戰大南瓜比賽作品搶先曝光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分