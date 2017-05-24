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農夫的戰爭！ 備戰大南瓜比賽作品搶先曝光

新北市淡水區農友林建訓（右）多次稱冠全國大南瓜重量競賽，對於刷新去年自己創下的紀錄有信心。淡水區農會總幹事高忠（左）今也到場一探究竟目前養成的大南瓜現況。（記者李雅雯攝）

2017-05-24  19:36

〔記者李雅雯／新北報導〕初夏淡水盛事「新北市全國大南瓜比賽」將在6月舉行，各家栽種好手已密集籌備中。連拿4次重量組第一名的林建訓，大方曝光已培養40來天的大南瓜，目前目測至少已約有450台斤重，持續增重中。林建訓有信心打破自己去年的紀錄，不過許多農友也不斷地精進技術、有備而來，悉心培養大南瓜，對於能否再稱冠，林建訓則謙稱「我覺得我拿不了冠軍了啦」。

林建訓去年以種出656.98台斤的大南瓜成績獲勝，拿下冠軍。他說，今年在培育大南瓜上，特別從土壤改良著手，培養大南瓜本身有很強的抵禦力，抗蟲也抗疾病；大南瓜怕曬、怕熱、怕多水，所以需要為大南瓜設個遮陽棚，否則曬傷的話，會讓其表皮凹陷，接著內部就會跟著爛；接下來也要為大南瓜架上風扇，協助散熱。

目前目測至少已有450台斤重的大南瓜，最開始還只是約十元銅板大小的樣子。

淡水區農會總幹事高忠說，今年度的全國大南瓜比賽預定將在6月23日到25日舉行，除了重量競賽外，還有創意造型、南瓜美饌等，熱鬧又好玩，屆時將在淡水金色水岸舉行。

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  • 新北市淡水區農友林建訓多次稱冠全國大南瓜重量競賽，培育本年度「競賽選手」的栽種基地。（記者李雅雯攝）

    新北市淡水區農友林建訓多次稱冠全國大南瓜重量競賽，培育本年度「競賽選手」的栽種基地。（記者李雅雯攝）

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