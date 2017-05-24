另類龍舟賽！ 台西撐膠筏比賽等你來挑戰

2017-05-24 19:17

［記者黃淑莉／雲林報導］另類端午節划龍舟賽！2017第二屆海口盃「撐膠筏比賽」將於28日在雲林台西海口生活館登場，第一名有獎金5000元，即日起歡迎各界踴躍報名。

端午節雲林縣境內沒有划龍舟賽，台西海口生活館去年端午節辦理第一屆海口盃撐膠筏比賽，特殊又趣味的划船比賽吸引許多人參加，共22隊參賽、年紀從15歲到65歲都有，大部分都是第一次撐膠筏。

海口生活館丁弘毅表示，每隊5人，一趟來回200公尺，採計時比賽，過程中隊員落水一人一次加總時間30秒，秒數最低為優勝，第一名5000元、第二名3000元、第三名2000元。

丁弘毅指出，撐膠筏比賽考驗團隊默契、合作，若沒默契亂划膠筏不僅不會前進，還可能偏離航道，歡迎大家來挑戰。