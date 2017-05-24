「網路行舟」集愛3220顆粽 306戶家扶童歡慶端午

臉書臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」，號召網友為彰化家扶募集3220顆肉粽慶端午。（記者陳冠備攝）

2017-05-24 19:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕粽粽有愛心。臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」，為幫彰化家扶童慶端午與祈求考運，第2年發起「粽粽傳愛心到弱勢家庭」的募集活動，今年以不到10天的時間，就募集到了3220顆粽子， 今日社團人員與志工將剛出爐的粽子，送給服務處306戶受扶助家庭。版主林煌凱表示，在不景氣的大環境，臉書社友仍願意默默做愛心，溫暖感動了南彰化偏遠鄉鎮的家庭。

林煌凱說，近年來物價飆漲，許多經濟弱勢的家庭可能捨不得買豬肉、糯米、粽葉來包粽子過節，所以「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團發起「網路行舟」募集粽子的活動，號召在地網友來幫助在地人，這次活動除讓弱勢家庭能應景過節，也鼓勵家扶考生能順利「高中」理想中的學校。

林煌凱也說，南彰化受助家庭有306戶，預計每戶募集十顆愛心粽，可能需要1個月的時間，結果活動公告後，網友的愛心不斷湧進，不到10天就完成，甚至還多出的500顆肉粽，可再捐贈給其他弱勢團體，網友的愛心讓人感動。

張先生，家中有一對雙胞胎兒子今年將從高中畢業，為了協助家中經濟，倆人都報考警專，他拿到粽子開心表示，「相信孩子吃了網友集氣的粽子，一定會成功」。