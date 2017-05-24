| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

「網路行舟」集愛3220顆粽 306戶家扶童歡慶端午

臉書臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」，號召網友為彰化家扶募集3220顆肉粽慶端午。（記者陳冠備攝）

2017-05-24  19:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕粽粽有愛心。臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」，為幫彰化家扶童慶端午與祈求考運，第2年發起「粽粽傳愛心到弱勢家庭」的募集活動，今年以不到10天的時間，就募集到了3220顆粽子， 今日社團人員與志工將剛出爐的粽子，送給服務處306戶受扶助家庭。版主林煌凱表示，在不景氣的大環境，臉書社友仍願意默默做愛心，溫暖感動了南彰化偏遠鄉鎮的家庭。

林煌凱說，近年來物價飆漲，許多經濟弱勢的家庭可能捨不得買豬肉、糯米、粽葉來包粽子過節，所以「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團發起「網路行舟」募集粽子的活動，號召在地網友來幫助在地人，這次活動除讓弱勢家庭能應景過節，也鼓勵家扶考生能順利「高中」理想中的學校。

林煌凱也說，南彰化受助家庭有306戶，預計每戶募集十顆愛心粽，可能需要1個月的時間，結果活動公告後，網友的愛心不斷湧進，不到10天就完成，甚至還多出的500顆肉粽，可再捐贈給其他弱勢團體，網友的愛心讓人感動。

張先生，家中有一對雙胞胎兒子今年將從高中畢業，為了協助家中經濟，倆人都報考警專，他拿到粽子開心表示，「相信孩子吃了網友集氣的粽子，一定會成功」。

廣告
  • 臉書臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」，將募集來的肉粽推成牆，猶如一座長城。（記者陳冠備攝）

    臉書臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」，將募集來的肉粽推成牆，猶如一座長城。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家扶 端午 粽子
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：「網路行舟」集愛3220顆粽 306戶家扶童歡慶端午


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.