竹市影博館入口意象改造 重現60年前電影看板

新竹市影像博物館將重現60年前的首部在地新竹電影「風城情波」電影看板。（記者洪美秀攝）

2017-05-24 20:39

［記者洪美秀／新竹報導］具有84年歷史的新竹市影像博物館進行入口意象改造工程，將重現60年前首部新竹在地電影「風城情波」的手繪看板，市長林智堅今天拜訪「風城情波」的在地繪師魏榮欣，肯定他的繪畫功力，更期許這個入口意象，延續新竹電影的魅力。

獲獎無數的新竹市在地畫家魏榮欣，今天帶領林智堅走進他的「秘密創作基地」，畫室內有滿牆風格質樸卻氣勢磅礡的人物特寫，展現60年的功力。魏榮欣說，畫畫最重要的小撇步，就是光影的捕捉！林智堅則讚嘆魏榮欣老師的人物特寫功力，直呼「畫得比我們照得美，魏老師都不需要相機了！」

77歲的魏榮欣，17歲就出師畫電影看板，擁有40年豐富的繪師經歷，曾為新竹電影院繪製超過2000部電影看板，包括目前新竹市影像博物館入口意象的「風城情波」。

新竹市文化局表示，「風城情波」是發行於60年前的愛情偵探劇，是有史以來第一部幕前幕後都由新竹人擔綱、在地拍攝的道地「新竹電影」，因此邀請魏榮欣「重出江湖」，再現「風城情波」電影看板，作為影像博物館入口意象。

林智堅說，市府團隊向文化部爭取經費，讓具84年歷史的影像博物館戶外空間更有「新竹味」。以首部在地電影的手繪看板作為影像博物館的入口意象，更是象徵新竹市作為一座歷久彌新的古城。目前影博館外牆已掛上「風城情波」看板，工程完成後會舉行啟用典禮，他也邀請魏榮欣和市民一起走進博物館，見證新竹市的電影歷史。