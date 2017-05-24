日月潭污水廠疑滲漏 台水：自來水安全無虞
2017-05-24 18:58
日月潭南邊湖日月污水處理廠水域，被民眾檢舉有不明黃濁污水，台水則指抽水供應民生用水皆有監控，飲用無須擔心。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭南邊湖水域，專門處理伊達邵地區民生廢水的日月污水處理廠，日前因水域出現黃濁污水，被懷疑出現滲漏，由於台灣自來水公司在日月潭也有抽水淨化供應民生用水，引發民眾對水質的關心，對此，台水表示，污水廠與取水處相隔1公里遠，且抽取的潭水淨化前、後水質皆正常，民眾無須過度擔心。
台水第四區管理處表示，日月潭周邊於德化國小旁設有德化淨水場，處理後的自來水供應魚池鄉日月村使用，針對民眾反映的污水廠疑似滲漏排污，由於地點與取水處相隔1公里，且未發現有混濁或遭受污染情形，加上每天淨化的供應民生用水也都有做生物監控，水質都合乎標準，民眾無須過度空恐慌。
此外，他們每季也都會監測日月潭水庫上、中、下層及淨水場原水、清水水質變化，經檢測均符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」，日後也將持續監測日月潭水庫及淨水場水質，確保民眾飲水安全。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 屏東佳冬老人遭火車撞擊 腦漿外溢慘死
- 高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
- 社論》北京改變現狀 小英還能維持現狀？
- 花縣議會總質詢提前結束爆衝突 議員互嗆帶刀槍
- 英國曼徹斯特遭恐攻 總統府發聲明
- 同婚修法兩年未完成 大法官：可直接結婚登記
- 同婚釋憲》同婚釋憲勝利 炎亞綸比YA宣告民法違憲
- （獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 日月污水廠疑滲漏 環署化驗調查
- 故事》當老師掉到水裡，歷史系的人可能會這麼做
- 中國女子涉走私美國太空機密 最重可判150年
- 玉山盃》物色年輕球員？富邦副領隊陳金鋒現身
- 台北昆陽捷運站旁6車遭BB彈襲 警逮獲兩慣犯
- 羽球》戴資穎個人24連勝 蘇迪曼盃助台聽牌
- 在台詐百萬 4祈福黨遣返中國
- 台股萬點激勵 LEXUS、雙B豪華車搶市
- NBA》尼克缺控衛 想找灰狼重談交易盧比歐？
- 八仙塵爆民事訴訟 暫緩開庭4個月
- 李明哲妻：尋求國際救援 美只是第一站
- 《全家六口僅他健全》以善良家人為榮 潘明皓獲總統教育獎
- Google宣布：Android Pay 6月1日上線
- MLB》「神鱒」又開轟登全壘打王 天使完封光芒（影音）
- 自由廣場》吳敦義的問卷
- 欣陸投控：今年是穩定成長的一年
- 軍人同志伴侶發生性行為 南韓軍事法院判有罪
- 同婚釋憲》炎P送暖反同人士：我們一起進步
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 加盟門檻5.8億 中職盼增2隊
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 汛期將至 苑裡、泰安災害搶修開口契約無人標
- 北藝爛尾樓 「單片17萬天價玻璃」破一堆
- 酒駕挨罰12萬舉杯澆愁 五度被抓愁更愁
- 傅希秋反駁週刊李明哲報導 要蔡政府說清楚
- 自由廣場》扁案看不下去 草民有話要說
- NBA》翻船照拚！厄文單節砍21分率騎士逆轉（影音）
- 轉虧為盈無時日? 桃捷拚6年收支平衡
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日月潭污水廠疑滲漏 台水：自來水安全無虞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分