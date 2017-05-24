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日月潭污水廠疑滲漏 台水：自來水安全無虞

日月潭南邊湖日月污水處理廠水域，被民眾檢舉有不明黃濁污水，台水則指抽水供應民生用水皆有監控，飲用無須擔心。（記者劉濱銓攝）

2017-05-24  18:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭南邊湖水域，專門處理伊達邵地區民生廢水的日月污水處理廠，日前因水域出現黃濁污水，被懷疑出現滲漏，由於台灣自來水公司在日月潭也有抽水淨化供應民生用水，引發民眾對水質的關心，對此，台水表示，污水廠與取水處相隔1公里遠，且抽取的潭水淨化前、後水質皆正常，民眾無須過度擔心。

台水第四區管理處表示，日月潭周邊於德化國小旁設有德化淨水場，處理後的自來水供應魚池鄉日月村使用，針對民眾反映的污水廠疑似滲漏排污，由於地點與取水處相隔1公里，且未發現有混濁或遭受污染情形，加上每天淨化的供應民生用水也都有做生物監控，水質都合乎標準，民眾無須過度空恐慌。

此外，他們每季也都會監測日月潭水庫上、中、下層及淨水場原水、清水水質變化，經檢測均符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」，日後也將持續監測日月潭水庫及淨水場水質，確保民眾飲水安全。

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