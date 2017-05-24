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桃園機場飛安週 巧遇端午順便推廣美食

2017-05-24  19:14

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場，以「飛航安全、有GO放心」為主軸，邀請民眾參與各項體驗活動，傳達飛航安全重要性，並藉此建立正確觀念，讓每一位出入境的旅客都能有安全又放心的飛行體驗。

桃園機場飛安大使選拔活動已邁入第七年，由機場各相關單位推舉優秀代表報名參加，從推薦名單中遴選出七位候選人角逐優勝，在經過嚴謹評選後，2017年飛安形象大使第一名殊榮由長榮航空張詠涵小姐脫穎而出，未來一年張大使將與另6名優秀參選人一同合作，共同組成「飛安服務大使團」，透過專業親切的優質形象，以自身在桃園機場服務經驗，向旅客傳遞最正確及最需注意的飛安資訊，邀請大家共同守護飛航安全。

飛安宣導活動除延續年年民眾熱情參與的有獎徵答，獎項由機場內各單位贊助提供，包括有免費機票、現金、禮券、精品及模型飛機等豐富獎品。今年機場公司更於第二航廈入境大廳現場規劃「安全上壘」、「飛你不可」活動攤位，設計創意趣味遊戲，讓現場參加民眾透過互動，達到寓教於樂目的；機場公司也與世界和平會合作，邀請桃園市偏鄉學區孩童，透過機場小旅行活動，以生動活潑的導覽教學，讓小朋友們清楚瞭解飛航安全相關知識，也讓飛安種子向下扎根。

除此，活動恰逢端午佳節，飛安宣導大會現場特別辦理特色美食推廣活動，邀請桃園機場餐飲業者共同參與，主廚現場準備豐富餐點提供民眾品嚐，為大家帶來一場視覺、聽覺及味覺的饗宴，也向世界各國旅客共同推廣臺灣在地美食文化。

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  • 桃園機場飛安大使選拔活動已邁入第七年，2017年飛安形象大使第一名殊榮由長榮航空張詠涵（左）脫穎而出，並由桃園機場副總但昭壁頒贈證書。（記者姚介修攝）

    桃園機場飛安大使選拔活動已邁入第七年，2017年飛安形象大使第一名殊榮由長榮航空張詠涵（左）脫穎而出，並由桃園機場副總但昭壁頒贈證書。（記者姚介修攝）

  • 桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場以「飛航安全、有GO放心」為主軸，邀請民眾參與各項體驗活動，傳達飛航安全重要性，機場單位共同舉行啓動儀式。。（記者姚介修攝）

    桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場以「飛航安全、有GO放心」為主軸，邀請民眾參與各項體驗活動，傳達飛航安全重要性，機場單位共同舉行啓動儀式。。（記者姚介修攝）

  • 桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場，負責餐飲的單位也端出應景的粽子來增加氣氛。（記者姚介修攝）

    桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場，負責餐飲的單位也端出應景的粽子來增加氣氛。（記者姚介修攝）

  • 桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場，負責餐飲的單位也端出應景的粽子來增加氣氛。（記者姚介修攝）

    桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場，負責餐飲的單位也端出應景的粽子來增加氣氛。（記者姚介修攝）

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