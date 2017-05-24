彰化縣「清寒」獎學金改成「自強」 原因是...

2017-05-24 19:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕自立自強有信心，前途光明又燦爛！彰化縣政府今天頒發自強優秀學生獎學金，共有571位學子領到獎學金，國中小、高中職獲獎學生可以領到5000元，大專以上到研究所則是8000元，這是縣長魏明谷上任，全面加碼獎學金的額度，還加發國小部分，同時把獎學金名稱從「清寒」改為「自強」。

魏明谷今天親自頒發獎學金到每位學生的手上，魏明谷鼓勵獲獎學生時表示，他自己以前也拿過清寒獎學金200元，拿到獎學金買了雙新皮鞋，非常開心，不過，當時因為獎學金有「清寒」2個字，他就決定不上台領獎，他當了縣長之後，就把獎學金名字改成「自強」，希望每位得獎學生都能「自立自強有信心」，未來都「前途光明又燦爛」！

獲獎學生都表示，領到獎學金是很大的光榮，由於獎學金的金額是大手筆，對於學習之路與家計都有很大的幫助，會記住生命中每個幫忙過自己的貴人，將來有能力的時候，也要幫助別人。