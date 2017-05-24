| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

彰化縣「清寒」獎學金改成「自強」 原因是...

2017-05-24  19:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕自立自強有信心，前途光明又燦爛！彰化縣政府今天頒發自強優秀學生獎學金，共有571位學子領到獎學金，國中小、高中職獲獎學生可以領到5000元，大專以上到研究所則是8000元，這是縣長魏明谷上任，全面加碼獎學金的額度，還加發國小部分，同時把獎學金名稱從「清寒」改為「自強」。

魏明谷今天親自頒發獎學金到每位學生的手上，魏明谷鼓勵獲獎學生時表示，他自己以前也拿過清寒獎學金200元，拿到獎學金買了雙新皮鞋，非常開心，不過，當時因為獎學金有「清寒」2個字，他就決定不上台領獎，他當了縣長之後，就把獎學金名字改成「自強」，希望每位得獎學生都能「自立自強有信心」，未來都「前途光明又燦爛」！

獲獎學生都表示，領到獎學金是很大的光榮，由於獎學金的金額是大手筆，對於學習之路與家計都有很大的幫助，會記住生命中每個幫忙過自己的貴人，將來有能力的時候，也要幫助別人。

廣告
  • 彰化縣長魏明谷，今天親自頒發自強優秀獎學金。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長魏明谷，今天親自頒發自強優秀獎學金。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彰化縣 清寒 獎學金 自強
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：彰化縣「清寒」獎學金改成「自強」 原因是...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.