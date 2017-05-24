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反同批釋憲 捍家盟：台灣家庭制度的大地震

2017-05-24  18:33

〔記者林曉雲／台北報導〕由一群大學生和研究生組成的「捍衛家庭學生聯盟」今天晚上6點召開記者會，他們抨擊15位上一代的大法官，決定了他們這一代青年的未來，同志婚姻法案是台灣家庭制度的大地震，大法官破壞綱常倫理，拆毀婚姻家庭，企圖毀掉過去締造台灣奇蹟的根基，捍家盟將會繼續陳抗。

捍家盟總召、輔大學生施俊宇和執行長、東吳大學研究生謝育展、聯盟成員邱聖恩共同召開記者會。施俊宇表示，他們是台灣的青年，大部分都是學生，為這次不公義的釋憲案，召開國際記者會，對於大法官的釋憲結果，他們感到相當茫然、徬徨、憤怒和憂傷，大法官在二個小時前，定奪了他們這個世代青年的未來，賦與同性戀結合榮耀的地位，同時宣告同性戀與異性戀的結合無差別。

施俊宇表示，20多年前來自西方國家的同性戀運動傳入台灣，當時多數民眾並未意識到，近五年才警覺，同性戀文化已經充斥在每一個城市與鄉鎮，今天大法官的釋憲更是台灣民主進程的一大退步。

謝育展抨擊大法官受惠於一夫一妻的美滿家庭，在有爸爸與媽媽的環境下成長，國家社會亦在這樣穩定的家庭基礎下發展，大法官卻恣意妄為，濫用個人權力，捍家盟擔心未來民法修正後，包括言論自由在內的基本人權會受到極大的挑戰。

三位學生並在記者會中鞠躬道歉，他們表示，「我們失敗了、對不起」，雖然許多民眾如同他們，對釋憲結果感到難過，但可以哭泣，不要洩氣；可以悲傷，但不要放棄，未來仍會扛起守護家庭的責任，繼績陳抗。

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  • 捍衛家庭學生聯盟回應同婚釋憲案，聯盟總召施俊宇（右）、執行長謝育展（左）等人鞠躬道歉，表示自己努力不夠。（記者廖振輝攝）

    捍衛家庭學生聯盟回應同婚釋憲案，聯盟總召施俊宇（右）、執行長謝育展（左）等人鞠躬道歉，表示自己努力不夠。（記者廖振輝攝）

  • 護家盟秘書長張守一（右）與天主教教團代表回應同婚釋憲案。（記者廖振輝攝）

    護家盟秘書長張守一（右）與天主教教團代表回應同婚釋憲案。（記者廖振輝攝）

  • 反對同志婚姻合法化，捍衛家庭學生聯盟今晚開記者會抨擊大法官的釋憲結果，是台灣家庭制度的大地震。（記者林曉雲攝）

    反對同志婚姻合法化，捍衛家庭學生聯盟今晚開記者會抨擊大法官的釋憲結果，是台灣家庭制度的大地震。（記者林曉雲攝）

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