防範端午連假交通打結 南投警祭出7大交管措施

2017-05-24 19:33

〔記者謝介裕／南投報導〕端午節4天連續假期在即，南投縣警局交通隊因應合歡山杜鵑花季，以及27日開幕對外營運的新景點「清境高空觀景步道」，特別祭出交通疏導7大措施，尤其，清境、合歡山對外觀光動線台14甲線，更被列入一級交管區，民眾一旦違規停車妨礙交通，將立即取締，以確保交通順暢。

南投縣素有「台灣瑞士」之稱，風景據點相當多，此次端午節連假，警方預估在合歡山杜鵑花季與清境高空觀景步道的美景魅力下，將吸引更多的觀光人潮，因此除原先的「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」與「停車場預警」等5大交管措施以外，也再加碼2項「易塞車路段預告」與「出動大型重型機車隊」，合計7大措施。

警方說，清境地區可停放大型遊覽車約30輛、小客車約200輛，可供停車的場所相當有限，且依地區特性，國道3號名間交流道一旦出現回堵情形，將強制要求駕駛朋友改從南投或中興交流道進出、國道6號愛蘭交流道則規劃北山交流道替代，一旦各風景區停車場停車數量達8成以後，便透過警廣、全國廣播、警i南投app等資訊宣導，提供遊客參考，並呼籲民眾能養成共乘或搭乘大眾運輸客運的習慣，減少車流量，相對地交通打結率便可降低，相關交通疏導資料，民眾可上縣警察局官網查詢。