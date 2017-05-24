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醫病》腦中炸彈！醫師：腦動脈瘤高風險族群 應主動篩檢

2017-05-24  18:58

〔記者王俊忠／台南報導〕腦動脈瘤像是腦中的不定時炸彈！成大醫院醫師指出，腦動脈瘤未破裂前沒有症狀，但破裂時可能有爆炸性頭痛或昏迷、生命跡象不穩狀況，希望有腦動脈瘤的高危險族群，能主動在健檢加入核磁造影檢查、了解腦內有無病灶。

一位李先生三年前罹患口腔癌，進行頭頸部電腦斷層掃瞄時意外發現右側椎動脈有1顆約4mm大小的未破裂腦動脈瘤，3年來追蹤發現動脈瘤逐年增大，於是決定接受血管內介入手術進行動脈瘤栓塞，術後恢復良好，在加護病房觀察1天即轉到普通病房，術後2天順利出院。

成大醫院神經外科主治醫師張哲肇表示，腦動脈瘤像是腦中的不定時炸彈，一旦破裂出血造成危害，可說是最嚴重的腦中風。腦動脈瘤出血可能造成嚴重併發症，如重度失能、植物人甚至死亡。去年即有前名模因腦動脈瘤破裂出血，搶救3日仍告不治。

腦動脈瘤破裂出血，約1/3病人腦部嚴重受損不治；1/3病人因併發症死亡或重度失能；僅1/3患者可藉手術或栓塞治療阻絕動脈瘤再破裂出血及恢復，但仍有頭痛、昡暈等後遺症。

張醫師指，腦動脈瘤是常見腦血管疾病之一，好發在4、50歲以上成人，與有家族史、長期抽菸、血壓控制不佳有關，紅斑性狼瘡等自體免疫病或多囊性腎病也有較高發生率。腦動脈瘤未破裂前常無任何症狀，一旦破裂，典型症狀輕者可能有爆炸性頭痛伴隨頸部僵硬；重者則意識昏迷，生命徵象不穩。

張哲肇表示，因多數未破裂腦動脈瘤無明顯症狀，目前在門診就診的未破裂瘤患者，多為健檢或其他病因檢查腦部時意外發現。因此，有上述腦動脈瘤高風險族群，可考慮在健檢加入磁振造影（MRI/MRA）檢查進行篩檢。

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  • 成大醫院神經外科主治醫師張哲肇指腦動脈瘤是不定時炸彈，高風險族群應主動篩檢。（記者王俊忠攝）

    成大醫院神經外科主治醫師張哲肇指腦動脈瘤是不定時炸彈，高風險族群應主動篩檢。（記者王俊忠攝）

  • 腦內動脈瘤的外形（下左）與顯微手術夾閉（下右）情形。（記者王俊忠翻攝）

    腦內動脈瘤的外形（下左）與顯微手術夾閉（下右）情形。（記者王俊忠翻攝）

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