澎湖萬安演習今登場 明天漢光演習接力

2017-05-24 18:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣萬安40號演習今日登場，由於漢光33號演習明日就要緊接著登場，也讓每年例行性的萬安演習氣氛格外緊張，30分鐘的「防空疏散」演練、防情傳遞作業，同時加強避難設施管理與運用，過程逼真順利完成。

演習展開前，縣長陳光復分別在縣府第3會議室、民防管制中心聽取簡報，並在警報施放後，由副總裁官憲兵指揮部參謀長馮毅、行政院動員會報執行秘書韓岡明等人陪同前往中正國小地下停車場、海悅飯店，及馬幼幼兒園視察演習狀況。雖然有部分遊客不明狀況，但在交警通知下迅速疏散，商家及民眾也積極配合演練，街道迅速淨空。

此次演習安排馬幼幼兒園師生演練防空避難，只見幼兒園小朋友躲在地下室，抱頭、遮眼張口掩耳，動作相當標準。對於長官們的臨機提問，小朋友也都能正確回答，獲得嘉許。今年萬安演習警政署首度透過行動電話簡訊通知防空警報，演習開始與結束，3G、4G行動電話都收到簡訊通知。

副總裁官馮毅對此次演習成果表示高度肯定，感謝大家對全民國防的付出與努力。並指出，此次演習在陳縣長指揮下，演練重點包括防情傳遞、交通管制、對空監視哨及疏散避難作為都是可圈可點，也代表統裁部頒發獎勵金，嘉勉所有參演人員的辛勞與傑出表現。