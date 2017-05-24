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大里「康橋」奪全國第2 地方爭取3D彩繪

大里旱溪推動「康橋計畫」後景色優美，今年更拿下全國河川評比第2名。（記者陳建志攝）

2017-05-24  18:39

〔記者陳建志／台中報導〕大里旱溪「康橋計畫」營造親水設施，成為河川整治示範點，吸引許多民眾來散步、釣魚、拍婚紗，更在志工細心維護下，拿下今年全國河川評比第2名的佳績，市議員林碧秀、永隆里長林士元今天希望市府能在跨越河川的自行車景觀橋，彩繪現在最流行的3D地景，並在河川兩岸增設景觀燈，讓這裡成為全國河川模範景點。

水利署三河局5年前在旱溪的國光橋到積善橋間推動「康橋計畫」，經整治後不但環境改善，還擁有親水、運動和水域安全教育多功能用途，成為整治成功的示範地點。

大里永隆里長林士元表示，該處水域經營造後，每天都吸引眾多民眾來這裡散步、釣魚，今年元旦跨年，更吸引3、4萬人到場同樂，已成為台中一處熱門景點，在社區志工認養維護下，參與今年全國河川評比，只輸給宜蘭冬山河，拿下全國第2名的佳績。

林士元表示，跨越旱溪的自行車景觀橋設置後，讓民眾往來兩岸更方便，晚上的七彩燈光更是迷人，是該處熱門的拍照景點，希望市府能在橋面彩繪目前最夯的3D地景，讓這裡再增加一個吸引民眾的元素。

市議員林碧秀表示，仿造康橋的自行車景觀橋，讓該處景色更優美，希望市府能早日彩繪3D地景，並在河川兩岸增加燈光照明，讓這裡的環境更優美。

市府建設局景觀科長陳崑烺表示，此提議不錯，確實能讓該處更有特色，不過仍須進一步評估經費，以及使用的材料和彩繪圖案，至於照明，也建議設置太陽能燈，避免埋設管線開挖破壞原有景觀。

大里旱溪「康橋計畫」成為河川整治示範點，市議員林碧秀、永隆里長林士元爭取在自行車景觀橋面進行３Ｄ地景彩繪。（記者陳建志攝）

大里旱溪推動「康橋計畫」後景色優美，吸引許多民眾釣魚、散步。（記者陳建志攝）

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