端節到怕血糖飆高體重爆 營養師教吃黑米粽
2017-05-24 18:31
〔記者陳鳳麗／南投報導〕若擔心粽子吃了血糖飆高、熱量破表，南投縣草屯鎮佑民醫院教民眾自製黑米南瓜子素粽，營養師廖美俞指出，黑米粽1顆250大卡，黑米升糖指數低、膳食纖維是白米的50倍，又有花青素、葉綠素和黃酮類等營養素，要特別記得的是挑選無糯性的黑米。
草屯鎮佑民醫院針對糖尿病等慢性病、需要控制體重的民眾，設計了一款黑米南瓜子素粽，每個粽子的黑米約50公克，材料包括南瓜子、松子、栗、腰果和香菇，1顆黑米粽可提供3份主食，約相當於1碗8分滿乾飯的熱量。
廖美俞表示，演藝大哥豬哥亮大腸癌病逝後，民眾比較關心預防大腸癌的議題，多吃高膳食纖維食物可預防大腸癌，其中黑米就是含量極高的食物，100公克黑米有近5公克的膳食纖維，白米則只有0.2公克，換算下來黑米是白米的50倍。
此外，黑米有花青素、葉綠素和黃酮類等植化素，可抗氧化，且能預防動脈斑塊產生、降低心血管疾病發作風險，是很好的主食選擇。
廖美俞也說，由於市面上叫黑米或紫黑米的產品多，很多都叫紫黑糙米，她提醒民眾，要選擇的是無糯性的黑米，最好先問清楚再買。
草屯鎮農會供銷部主任林志遠則指出，無糯性黑米和有糯性黑米，外表略有不同，兩種米剝開看，無糯性黑米的米質像一般蓬萊米，米質較透明，若剝開看米質呈不透明乳白色，就是有糯性黑米。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 屏東佳冬老人遭火車撞擊 腦漿外溢慘死
- 高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
- 社論》北京改變現狀 小英還能維持現狀？
- 花縣議會總質詢提前結束爆衝突 議員互嗆帶刀槍
- 英國曼徹斯特遭恐攻 總統府發聲明
- 同婚修法兩年未完成 大法官：可直接結婚登記
- 同婚釋憲》同婚釋憲勝利 炎亞綸比YA宣告民法違憲
- （獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 日月污水廠疑滲漏 環署化驗調查
- 故事》當老師掉到水裡，歷史系的人可能會這麼做
- 中國女子涉走私美國太空機密 最重可判150年
- 玉山盃》物色年輕球員？富邦副領隊陳金鋒現身
- 台北昆陽捷運站旁6車遭BB彈襲 警逮獲兩慣犯
- 羽球》戴資穎個人24連勝 蘇迪曼盃助台聽牌
- 在台詐百萬 4祈福黨遣返中國
- 台股萬點激勵 LEXUS、雙B豪華車搶市
- NBA》尼克缺控衛 想找灰狼重談交易盧比歐？
- 八仙塵爆民事訴訟 暫緩開庭4個月
- 李明哲妻：尋求國際救援 美只是第一站
- 《全家六口僅他健全》以善良家人為榮 潘明皓獲總統教育獎
- Google宣布：Android Pay 6月1日上線
- MLB》「神鱒」又開轟登全壘打王 天使完封光芒（影音）
- 自由廣場》吳敦義的問卷
- 欣陸投控：今年是穩定成長的一年
- 軍人同志伴侶發生性行為 南韓軍事法院判有罪
- 同婚釋憲》炎P送暖反同人士：我們一起進步
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 加盟門檻5.8億 中職盼增2隊
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 汛期將至 苑裡、泰安災害搶修開口契約無人標
- 北藝爛尾樓 「單片17萬天價玻璃」破一堆
- 酒駕挨罰12萬舉杯澆愁 五度被抓愁更愁
- 傅希秋反駁週刊李明哲報導 要蔡政府說清楚
- 自由廣場》扁案看不下去 草民有話要說
- NBA》翻船照拚！厄文單節砍21分率騎士逆轉（影音）
- 轉虧為盈無時日? 桃捷拚6年收支平衡
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：端節到怕血糖飆高體重爆 營養師教吃黑米粽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分