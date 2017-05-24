端節到怕血糖飆高體重爆 營養師教吃黑米粽

2017-05-24 18:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕若擔心粽子吃了血糖飆高、熱量破表，南投縣草屯鎮佑民醫院教民眾自製黑米南瓜子素粽，營養師廖美俞指出，黑米粽1顆250大卡，黑米升糖指數低、膳食纖維是白米的50倍，又有花青素、葉綠素和黃酮類等營養素，要特別記得的是挑選無糯性的黑米。

草屯鎮佑民醫院針對糖尿病等慢性病、需要控制體重的民眾，設計了一款黑米南瓜子素粽，每個粽子的黑米約50公克，材料包括南瓜子、松子、栗、腰果和香菇，1顆黑米粽可提供3份主食，約相當於1碗8分滿乾飯的熱量。

廖美俞表示，演藝大哥豬哥亮大腸癌病逝後，民眾比較關心預防大腸癌的議題，多吃高膳食纖維食物可預防大腸癌，其中黑米就是含量極高的食物，100公克黑米有近5公克的膳食纖維，白米則只有0.2公克，換算下來黑米是白米的50倍。

此外，黑米有花青素、葉綠素和黃酮類等植化素，可抗氧化，且能預防動脈斑塊產生、降低心血管疾病發作風險，是很好的主食選擇。

廖美俞也說，由於市面上叫黑米或紫黑米的產品多，很多都叫紫黑糙米，她提醒民眾，要選擇的是無糯性的黑米，最好先問清楚再買。

草屯鎮農會供銷部主任林志遠則指出，無糯性黑米和有糯性黑米，外表略有不同，兩種米剝開看，無糯性黑米的米質像一般蓬萊米，米質較透明，若剝開看米質呈不透明乳白色，就是有糯性黑米。