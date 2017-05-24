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夜宿皮影戲館、製偶看戲 高雄史博館夏令營超夯

2017-05-24  18:39

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山地區是高雄皮影戲文化重鎮，高雄皮影戲館就設在岡山文化中心，史博館今年暑假將舉辦4梯次「偶兒來逗陣-夜宿看戲玩puppet」夏令營，安排學童在皮影戲館夜宿，並製偶看戲、舞台搬演，體驗皮影戲的樂趣。

台灣皮影戲傳自中國大陸，相傳清代台灣南部皮影戲十分盛行，大都集中在台南、高雄、屏東等地，清末光岡山一地，就有40多團，路竹上、中、下三寮也有20、30團。

史博館長楊仙妃表示，今年是高史博行政法人元年，暑假7月將舉辦4梯次「偶兒來逗陣-夜宿看戲玩puppet」夏令營，營隊分手偶、懸絲偶2種，安排認識皮影戲、參與戲劇肢體表演及故事創意開發課程，讓學童學習融合傳統與現代的偶戲製作和戲劇表演。

夜宿皮影戲館由嘉義傀儡偶師黃憲章、大事件劇場團長林羣翊共同教學，引領小朋友進入皮影、手偶、懸絲偶的世界，6月1日起報名，洽詢電話：6262620。

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  • 高雄史博館「偶兒來逗陣-夜宿看戲玩puppet」夏令營，將安排學童夜宿皮影戲館，並製偶看戲、舞台搬演，體驗皮影戲的樂趣。（記者蘇福男攝）

    高雄史博館「偶兒來逗陣-夜宿看戲玩puppet」夏令營，將安排學童夜宿皮影戲館，並製偶看戲、舞台搬演，體驗皮影戲的樂趣。（記者蘇福男攝）

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