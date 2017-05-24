陳昭榮宜蘭農舍未改善?縣府:勘查確定後加重開罰

2017-05-24 18:28

［記者簡惠茹／宜蘭報導］藝人陳昭榮的位於宜蘭縣三星鄉的農舍，去年被檢舉違規加蓋鐵皮屋，宜蘭縣政府認定該建物未符合農地農用原則，限期1月15日前改正，並開出6萬元罰單，但是近日又有民眾檢舉至今仍未改善，縣府表示，明天將到現場勘查，違規未拆將裁罰12萬元以上。

台灣本土劇天王陳昭榮在三星購買農地興建農舍照顧雙親，去年遭檢舉違規加蓋，宜蘭縣政府當時現場勘查認定，農舍興建未符合農地農用原則，且違反建築法與區域計畫法，非農用面積達800平方公尺，對陳昭榮開罰6萬元，並限期3個月內改善，未改善將排定時程拆除。

宜蘭縣政府農業處表示，明天將到場勘查是否尚未改正，如果違規部分還是沒有拆除，將作出2次裁罰，加重處分，罰金將從12萬元起跳。