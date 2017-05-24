小田園版「廚神當道」 北市10校爭搶廚神寶座

北市教育局小學小田園珍食午餐大作戰，冠軍為新生國小學生韓恩立（中）與媽媽、外婆的參賽作品。（記者蔡亞樺攝）

2017-05-24 19:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲推行小田園計畫，目前321所學校加入，北市教育局舉辦首屆小學小田園珍食午餐大作戰，10所小學今天擠進決賽，小學生化身廚神，與師長攜手端出美味菜餚，要來打動評審味覺，今天下午公布前3名得獎學校，冠軍為新生國小，獲頒1萬元禮券，第2、3名為仁愛與螢橋國小。

教育局統計，目前321所高中、國中小學校闢設「小田園」面積，廣達3.5公頃，小田園計畫由教育局編列補助經費，一年經費約3500萬元，補助學校添購田園蔬果的種子與設備維護等。

第一屆「北市公私立小學珍食美味午餐大作戰」比賽，今天在北市私立東方高工進行，10校師生利用校園的小田園種植芹菜、桑葚等各類蔬果，搶在120分鐘時間完成烹煮。

教育局科長黃國忠說，此次比賽讓學生與家長、或老師參加，合力設計菜單，不僅能促近親子關係，也能讓孩子感受到農田到餐桌的實作體驗樂趣，珍惜食物，在食物教育從做中學。

評審一一檢視參賽作品，今天下午公布冠軍學校為新生國小，參賽學生韓恩立說，這次比賽用到地瓜葉、芹菜、花椰菜等，各種蔬菜硬度不同，烹煮滿複雜，但覺得很有趣，韓媽媽笑說，這次參賽得到萬元禮券，要去採買更多食材。