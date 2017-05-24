新竹市動物園周末告別派對 相約明年見

新竹市府27,28日兩天舉辦動物園派對嘉年華，之後將進行1年的再生工程，市長林智堅邀請市民跟動物相約明年見。（記者洪美秀攝）

2017-05-24 18:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園6月底啟動「動物園再生計劃」工程，市長林智堅今天宣布，動物園本週末、週日將舉辦「我和動物有個約定」的動物開派對嘉年華，動物園要正式向市民「請假」，並和動物們相約明年見。

林智堅說，這個週末市府將舉辦「我和動物有個約定」動物開派對嘉年華，邀請市民把握最後2天開園日，入園溫習三代新竹人回憶的各個景點。

林智堅說，週末假日2天的嘉年華有五大主題，包括「奶油獅」兒童劇團表演、親子聯繪、美食餐車、大地裝置藝術及闖關拿好禮遊戲，每個角落都能發掘驚喜與回憶。28日下午3點「動物造型遊園踩街」壓軸，他將擔任「動物們的領隊」帶領民眾遊園，請大小朋友一起來踩街，和動物相約「明年見！」

林智堅說，全台原址現存最悠久的動物園已經81歲，陪伴新竹三代人一同成長，意義非凡，他上任後爭取觀光局「跨域亮點計畫」3億經費，經無數次密集討論、專家規劃，共投入5億元進行「新竹公園再生計畫」，動物園是重點工程，將打造適合動物生活的「類棲地」，期許1年後，以未來動物園的嶄新樣貌與大家再見面。

這場動物派對嘉年華在27日、28日早上10點到下午5點舉行，民眾只要穿戴「動物圖樣」就能免費入園，現場有動物人偶伴遊園、集章換驚喜好禮、三代同堂拍照打卡拿大獎、親子聯繪玩藝派對、美食派對等活動，邀請大家來跟動物們相約明年見。