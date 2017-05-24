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帕克運動學園27日開幕 業者邀你一起走出戶外

2017-05-24  20:51

〔記者張忠義／高雄報導〕現代人沈溺3C不愛出門的情況下，為推廣走出戶外運動趣，查理布朗咖啡推出一系列好玩有趣的活動，在5月27日帕克運動學園開幕當天，憑查理布朗消費發票可免費入場，體驗大型室內運動場的樂趣，當天查理布朗胖卡車也會到現場參與開幕喔！

查理布朗咖啡執行長于玲燕表示，目前查理布朗餐廳與台灣多支運動球隊簽約合作，希望透過查理布朗的品牌力量，結合運動團體，讓健康變有趣，改變大家只想待在冷氣房滑手機的習慣。

于執行長更進一步說明，查理布朗是非常喜歡運動的9歲小男孩，期待爸爸媽媽們透過SNOOPY的影響力，讓小朋友從小擁有運動的好習慣，除了強壯體能，更培養堅毅的耐力！歡迎所有大朋友帶著小朋友，跟查理布朗一起走出戶外吧！

查理布朗主題餐廳今天特邀直排輪曲棍球協會理事長立委林岱樺到場支持，為市民共同整合更多資源，打造健康運動的城市氣息，讓孩子快樂運動，健康成長是帕克運動學園共同的目標。

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  • 現代人沈溺3C不愛出門，喜歡運動的小男孩查理布朗，邀你一起走出戶外來運動。（記者張忠義攝）

    現代人沈溺3C不愛出門，喜歡運動的小男孩查理布朗，邀你一起走出戶外來運動。（記者張忠義攝）

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