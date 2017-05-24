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新竹動物園27歲鵜鶘夫妻 議員憂心「客死他鄉」

2017-05-24  19:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員黃美慧今天在市議會質詢時，針對市府進行將動物園再生工程，要將60隻動物安置到其他地方，其中已27歲的白鵜鶘夫妻被迫遷到台南頑皮世界，這一送出來，不知道能不能回來，抨擊這是讓年老動物「客死他鄉」，很不人道。

黃美慧說，動物園進行再生工程立意好，但動物的安置卻讓人擔憂，她很擔心動物或鳥類送出去後就回不來，很多動物原本在新竹市生活得很好，如今卻要被移走，她很擔心這些鳥類未來沒地方回來，因為動物園內已不再有牠們飛行的籠子，也沒地方休息了。

黃美慧認為，動物園的動物應該「一隻也不能少」，且要妥善安置，否則只對少數動物好，卻逼迫鳥類出走，這樣對嗎？

新竹市立動物園園長楊家民說，目前已獲木柵、壽山及頑皮世界動物園同意，將依各動物園籠舍狀況協助安置禽鳥類等廿四種物種，其中白鵜鶘夫妻會安置到頑皮世界，該處的活動空間大，可讓鳥類更自在飛翔，是對動物最友善的安置。

另為避免動物運送危險及緊張、緊迫，動物園內已興建兩處臨時安置籠舍，作為草食動物、靈長及爬蟲類等動物在施工期間的臨時住所。

至於猛獸區的紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊的動物內舍因剛完成整建，這次施工將予以保留，上列動物在施工期間將安置在已整建完成的動物內舍，動物在熟悉環境中可降低緊迫感。

此外，園內河馬因年紀已大，不適合麻醉及長途運送，施工時將採取「半半施工」方式，在新的濱水動物區興建完成後，讓河馬自行移動到新住所，再進行舊河馬池的整建。

楊家民強調，整個動物安置計畫會盡全力讓動物受到最好照顧，並將施工期間動物可能受到的干擾降到最低。除有五大區塊，也會保留具歷史意義的舊大象門、噴水池及日式石燈等設施，希望呈現「沒有動物被關在籠子裡」的動物園，且會邀請專家學者檢討動物類棲地居所的設計及配置，讓白鵜鶘、綠孔雀及台灣藍鵲等動物安穩舒適。

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  • 新竹市議員黃美慧擔心市府進行動物園再生工程要將鳥類及部分動物安置到他處，擔心動物回不來，若「客死他鄉」就太不人道了。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員黃美慧擔心市府進行動物園再生工程要將鳥類及部分動物安置到他處，擔心動物回不來，若「客死他鄉」就太不人道了。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市議員黃美慧擔心市府進行動物園再生工程要將鳥類及部分動物安置到他處，擔心動物回不來，若「客死他鄉」就太不人道了。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員黃美慧擔心市府進行動物園再生工程要將鳥類及部分動物安置到他處，擔心動物回不來，若「客死他鄉」就太不人道了。（記者洪美秀攝）

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