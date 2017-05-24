新竹動物園27歲鵜鶘夫妻 議員憂心「客死他鄉」

2017-05-24 19:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員黃美慧今天在市議會質詢時，針對市府進行將動物園再生工程，要將60隻動物安置到其他地方，其中已27歲的白鵜鶘夫妻被迫遷到台南頑皮世界，這一送出來，不知道能不能回來，抨擊這是讓年老動物「客死他鄉」，很不人道。

黃美慧說，動物園進行再生工程立意好，但動物的安置卻讓人擔憂，她很擔心動物或鳥類送出去後就回不來，很多動物原本在新竹市生活得很好，如今卻要被移走，她很擔心這些鳥類未來沒地方回來，因為動物園內已不再有牠們飛行的籠子，也沒地方休息了。

黃美慧認為，動物園的動物應該「一隻也不能少」，且要妥善安置，否則只對少數動物好，卻逼迫鳥類出走，這樣對嗎？

新竹市立動物園園長楊家民說，目前已獲木柵、壽山及頑皮世界動物園同意，將依各動物園籠舍狀況協助安置禽鳥類等廿四種物種，其中白鵜鶘夫妻會安置到頑皮世界，該處的活動空間大，可讓鳥類更自在飛翔，是對動物最友善的安置。

另為避免動物運送危險及緊張、緊迫，動物園內已興建兩處臨時安置籠舍，作為草食動物、靈長及爬蟲類等動物在施工期間的臨時住所。

至於猛獸區的紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊的動物內舍因剛完成整建，這次施工將予以保留，上列動物在施工期間將安置在已整建完成的動物內舍，動物在熟悉環境中可降低緊迫感。

此外，園內河馬因年紀已大，不適合麻醉及長途運送，施工時將採取「半半施工」方式，在新的濱水動物區興建完成後，讓河馬自行移動到新住所，再進行舊河馬池的整建。

楊家民強調，整個動物安置計畫會盡全力讓動物受到最好照顧，並將施工期間動物可能受到的干擾降到最低。除有五大區塊，也會保留具歷史意義的舊大象門、噴水池及日式石燈等設施，希望呈現「沒有動物被關在籠子裡」的動物園，且會邀請專家學者檢討動物類棲地居所的設計及配置，讓白鵜鶘、綠孔雀及台灣藍鵲等動物安穩舒適。