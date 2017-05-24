新竹動物園27歲鵜鶘夫妻 議員憂心「客死他鄉」
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員黃美慧今天在市議會質詢時，針對市府進行將動物園再生工程，要將60隻動物安置到其他地方，其中已27歲的白鵜鶘夫妻被迫遷到台南頑皮世界，這一送出來，不知道能不能回來，抨擊這是讓年老動物「客死他鄉」，很不人道。
黃美慧說，動物園進行再生工程立意好，但動物的安置卻讓人擔憂，她很擔心動物或鳥類送出去後就回不來，很多動物原本在新竹市生活得很好，如今卻要被移走，她很擔心這些鳥類未來沒地方回來，因為動物園內已不再有牠們飛行的籠子，也沒地方休息了。
黃美慧認為，動物園的動物應該「一隻也不能少」，且要妥善安置，否則只對少數動物好，卻逼迫鳥類出走，這樣對嗎？
新竹市立動物園園長楊家民說，目前已獲木柵、壽山及頑皮世界動物園同意，將依各動物園籠舍狀況協助安置禽鳥類等廿四種物種，其中白鵜鶘夫妻會安置到頑皮世界，該處的活動空間大，可讓鳥類更自在飛翔，是對動物最友善的安置。
另為避免動物運送危險及緊張、緊迫，動物園內已興建兩處臨時安置籠舍，作為草食動物、靈長及爬蟲類等動物在施工期間的臨時住所。
至於猛獸區的紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊的動物內舍因剛完成整建，這次施工將予以保留，上列動物在施工期間將安置在已整建完成的動物內舍，動物在熟悉環境中可降低緊迫感。
此外，園內河馬因年紀已大，不適合麻醉及長途運送，施工時將採取「半半施工」方式，在新的濱水動物區興建完成後，讓河馬自行移動到新住所，再進行舊河馬池的整建。
楊家民強調，整個動物安置計畫會盡全力讓動物受到最好照顧，並將施工期間動物可能受到的干擾降到最低。除有五大區塊，也會保留具歷史意義的舊大象門、噴水池及日式石燈等設施，希望呈現「沒有動物被關在籠子裡」的動物園，且會邀請專家學者檢討動物類棲地居所的設計及配置，讓白鵜鶘、綠孔雀及台灣藍鵲等動物安穩舒適。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
- 捍衛工作權 六輕員工出席六輕許可證照說明公聽會
- 亞莉安娜演唱會恐攻22人死 蔡英文推特慰問
- 國泰金︰股市樂觀指數續揚
- 日職》巨人阪神球迷大亂鬥 洋投看到影片驚嘆（影音）
- 裝不知樂陞可轉債圈購 康和證董座被停職半年
- 日與WTO聲明︰對抗保護主義
- （影音）小S遭老公強逼「速激八」 還沒完事就睡著
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 載著森林滿街跑 「森林公車」搭免錢
- 今同婚釋憲 高市新聞局長戴彩虹胸章押百杯咖啡
- 阿里山森鐵傳意外 女遊客遭台車撞落山谷
- 陳時中自爆巧遇WHO幹事長 表達台灣盼參與WHA
- 「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開
- 痛毆影城老闆起訴 就是不透露藏鏡人
- 〈美味教室〉香濃滑順 就愛卡士達
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- （影音）票房若贏《神鬼傳奇》 小S喊睡阿湯哥
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 小宇難忘和林宥嘉滾同床 期待音樂合作「比大小」
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- 「小金泰希」邱偲琹與狗對戲 可愛魅力失效
- 司法院：2年內沒完成同婚修法 可直接辦結婚登記
- 田徑》亞青少代表隊載譽歸國 明年放眼青奧
- 阻台參與ＷＨＡ》陳時中怒批中國汙衊人的價值
- 同婚釋憲》鄭宜農受鼓舞 「當台灣人還是不錯啦！」
- 吳沙國中輕艇小將 入選國手
- 同婚釋憲結果 台中市長林佳龍表尊重
- 降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道
- 同婚釋憲》蔡依林催修法「想包紅包」 阿妹激動喊：該有的公平
- 阿湯哥4度撲台 私密「房事」價格3級跳
- Samsung Pay綁聯邦銀 消費即送刷卡金
- 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 鈺創ADAS 打進日系車廠供應鏈
- 大寮砂石車翻覆 司機頭部重創死於車內
- 洪秀柱敗選 國民黨中常會旁聽直播恐停止
- 「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
標題：新竹動物園27歲鵜鶘夫妻 議員憂心「客死他鄉」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email