地牛翻身！ 嘉義發生規模4.1地震

2017-05-24 18:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕根據中央氣象局地震報告，嘉義在今天下午5點49分發生芮氏規模4.1、地震深度19.6公里，震央在嘉義市政府的有感地震。

中央氣象局指出，這次地震震央位在嘉義市政府東南方10.7公里，芮氏規模4.1，各地最大震度為：嘉義市4級、嘉義縣草山3級；雲林縣草嶺、台南市佳里、南投縣名間、彰化縣彰化市為2級。