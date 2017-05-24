嘉義中埔今晚連5震 最大規模5.0

2017-05-24 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義地區今晚已接連發生5次地震。傍晚5點49分，嘉義中埔發生規模4.1地震；稍晚在晚間7點43分、8點01分及9點05又發生3次地震，震央同樣在中埔附近，規模分別為3.8、3.6、3.6。晚間9點10分發生第5次地震，規模5.0。

中央氣象局指出，第一次地震震央位在嘉義市政府東南方10.7公里，芮氏規模4.1，各地最大震度為：嘉義市4級、嘉義縣草山3級；雲林縣草嶺、台南市佳里、南投縣名間、彰化縣彰化市為2級。

稍晚又發生兩次小規模有感地震，第二次地震震央位在嘉義市政府東南方10.2公里，芮氏規模3.8，最大震度為：嘉義市及嘉義縣草山2級；第三次地震震央位在嘉義市政府東南方10.0公里，芮氏規模3.6，最大震度為：嘉義市3級、嘉義縣六腳及雲林縣四湖2級。

晚間9點05分又發生第四次地震，震央同樣在中埔附近，位在嘉義市政府東南方7.9公里，芮氏規模3.6，深度僅5.5公里，最大震度為：嘉義市、嘉義縣草山及雲林古坑2級。

晚間9點10分發生第五次地震，震央同樣在嘉義市政府東南方9.5公里中埔鄉境內，芮氏規模5.0，深度18.3公里，最大震度為：嘉義市、嘉義縣草山、雲林縣草嶺4級。