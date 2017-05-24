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大雨轟日月潭 頭社金針花淪「花海」

日月潭頭社金針花於5月就能盛開，惟遇上瞬間大雨，卻因窪地排水不良，花田全都泡在水中，成了真正的「花海」。（記者劉濱銓翻攝）

2017-05-24  18:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭頭社金針花近年在農友持續推廣下，花海知名度逐漸增加，尤其培育出提早於5月開花，以及繽紛的彩色品種，更讓民眾驚豔，惟近來南投山區午後大雨不斷，頭社農村受限窪地排水不良，導致大片金針花海淹在水中，農民只能自嘲花田成了真正的「花海」。

金針花農王順瑜表示，昨天強降雨將近2小時，大量雨水導致排水不及，才會連農田都積滿雨水，上公頃的花田全泡在水裡，有如一片汪洋，尤其是遊客慕名前來賞花，卻只能看見泡湯的「花海」，實在是很無奈。

王順瑜也說，頭社農村屬於窪地，土壤含水量高，過去育種金針花時，便特別加強作物的耐水性，因此就算像昨天淹大水，金針花還是能展現強韌生命力，順利存活下來，只是未來大排仍得改善通水性，才能降低對農民的影響。

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  • 日月潭頭社農村育種金針花能提早於5月盛開，黃金花海十分壯觀。（記者劉濱銓攝）

    日月潭頭社農村育種金針花能提早於5月盛開，黃金花海十分壯觀。（記者劉濱銓攝）

  • 日月潭頭社金針花於5月就能盛開，惟遇上瞬間大雨，卻因窪地排水不良，花田全都泡在水中，成了真正的「花海」。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭頭社金針花於5月就能盛開，惟遇上瞬間大雨，卻因窪地排水不良，花田全都泡在水中，成了真正的「花海」。（記者劉濱銓翻攝）

  • 日月潭頭社金針花於5月就能盛開，惟遇上瞬間大雨，卻因窪地排水不良，花田全都泡在水中，成了真正的「花海」。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭頭社金針花於5月就能盛開，惟遇上瞬間大雨，卻因窪地排水不良，花田全都泡在水中，成了真正的「花海」。（記者劉濱銓翻攝）

  • 日月潭頭社金針花於5月就能盛開，惟遇上瞬間大雨，卻因窪地排水不良，花田全都泡在水中，成了真正的「花海」。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭頭社金針花於5月就能盛開，惟遇上瞬間大雨，卻因窪地排水不良，花田全都泡在水中，成了真正的「花海」。（記者劉濱銓翻攝）

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