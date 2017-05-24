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環球餐飲廚藝系奉古禮拜師 要廚藝、廚德兼備

2017-05-24  18:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學餐飲廚藝系今天舉辦第5屆餐飲廚藝系拜師大典，161名新生依古禮行「獻束脩」三叩首禮拜師，學校為求慎重，還從斗六新興宮迎請媽祖見證，希望學生要尊師重道，廚藝、廚德兼修。

廚藝系主任劉禧賢表示，拜師是廚藝界的傳統，為了讓學生在廚藝上能德術兼備，學校在5年前開始舉行廚藝系拜師大典，一切依古禮進行，並迎請新興宮媽祖見證，新生經近一學年的專業培育後，正式拜師入門。

主禮官依序獻帛、獻爵、獻果，並帶領師傅們及全體同學行三鞠躬禮，最後請系上教師郭木炎、王貴正、葉力誠師傅上座，行「獻束脩」三叩首禮。學生拜叩師傅，奉為身心靈的導師，傳習技藝，言教身教。然後由受拜師傅為學生授帽，承諾收學生為徒，並傾囊相授，傳承餐飲技藝，完成拜師禮。

劉禧賢說，今年拜師大典與往年不同，除邀請畢業學長返校勉勵學弟妹外，還透過視訊，請在國外的系友與大家對話，讓學弟妹了解未來可能的發展與工作狀況，氣氛十分感人。

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  • 環球餐飲廚藝系奉古禮拜師，學生要廚藝、廚德兼備。（記者詹士弘攝）

    環球餐飲廚藝系奉古禮拜師，學生要廚藝、廚德兼備。（記者詹士弘攝）

  • 環球餐飲廚藝系奉古禮拜師，學生要廚藝、廚德兼備。（記者詹士弘攝）

    環球餐飲廚藝系奉古禮拜師，學生要廚藝、廚德兼備。（記者詹士弘攝）

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