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認識水土保持 水保局行動書車上場

2017-05-24  17:22

［記者王秀亭／台東報導］關山地政事務所前廣場今天下午變成兒童戶外閱讀場地，室內樓梯走廊則成展覽空間，陳列水保查定儀器外，還有土地編定檔案的應用及水土保持防災觀念，讓幼兒園學童從中認識水土保持的觀念。

由水土保持局台東分局、關山地政事務所合辦的土地編定檔案暨防災宣導應用展今起在關山地政事務所展出，配合展覽開幕，請來一粒麥子基金會行動書車，及鴻德幼兒園學童一起逗熱鬧，水保局台東分局長王志輝在活動中，分別贈送水保兒童繪本給關山地政及鴻德幼兒園。

關山地政事務所主任賴明杰表示，活動分為靜態展覽及動態活動，展覽意在讓民眾就從陳列在樓梯、走廊的看板資料中，了解水保局的山坡地查定及地政事務所土地編定檔案的應用。

動態活動則是邀請在地幼兒園實地參訪，並出動行動書車，由故事姊姊與學童分享水保局出版的「家在山那邊」繪本故事。

賴明杰表示，土地編定檔案暨防災宣導應用展至7月24日，有興趣的民眾可地關山地政事務所走走，受贈的水保繪本將會放在閱讀角供民眾閱覽。

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  • 小朋友愛聽繪本，故事姊姊分享「家在山那邊」繪本故事。（記者王秀亭攝）

    小朋友愛聽繪本，故事姊姊分享「家在山那邊」繪本故事。（記者王秀亭攝）

  • 關山地政事務所一樓閱讀角也成為展覽空間。（記者王秀亭攝）

    關山地政事務所一樓閱讀角也成為展覽空間。（記者王秀亭攝）

  • 行動書車讓關山地政事務所前廣場變成臨時的閱讀空間。（記者王秀亭攝）

    行動書車讓關山地政事務所前廣場變成臨時的閱讀空間。（記者王秀亭攝）

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