快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
認識水土保持 水保局行動書車上場
2017-05-24 17:22
［記者王秀亭／台東報導］關山地政事務所前廣場今天下午變成兒童戶外閱讀場地，室內樓梯走廊則成展覽空間，陳列水保查定儀器外，還有土地編定檔案的應用及水土保持防災觀念，讓幼兒園學童從中認識水土保持的觀念。
由水土保持局台東分局、關山地政事務所合辦的土地編定檔案暨防災宣導應用展今起在關山地政事務所展出，配合展覽開幕，請來一粒麥子基金會行動書車，及鴻德幼兒園學童一起逗熱鬧，水保局台東分局長王志輝在活動中，分別贈送水保兒童繪本給關山地政及鴻德幼兒園。
關山地政事務所主任賴明杰表示，活動分為靜態展覽及動態活動，展覽意在讓民眾就從陳列在樓梯、走廊的看板資料中，了解水保局的山坡地查定及地政事務所土地編定檔案的應用。
動態活動則是邀請在地幼兒園實地參訪，並出動行動書車，由故事姊姊與學童分享水保局出版的「家在山那邊」繪本故事。
賴明杰表示，土地編定檔案暨防災宣導應用展至7月24日，有興趣的民眾可地關山地政事務所走走，受贈的水保繪本將會放在閱讀角供民眾閱覽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 機長揮手告別... 達美航空退出台灣市場
- 梅雨鋒面將到！中南部率先下雨
- 陳昭榮宜蘭農舍未改善?縣府:勘查確定後加重開罰
- 《謠言終結站》滴椰子油治眼過敏？ 食藥署：沒根據勿信
- 雲縣有機專班招生 師徒制傳承友善土地
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 小S老愛嗆林志玲 坦承這句才是真心話
- 同婚釋憲出爐 蔡英文：釋憲結果不是勝負輸贏
- 台股收盤上漲36.58點 報10044.42點
- 黨魁提前交接？ 洪秀柱：可彈性處理
- 林內包水果肉粽 酸甜鳳梨最搭
- 證券行情表、證券表格
- 修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰
- （獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 漢光演習》F-16繞台測防空 海龍襲敵救俘
- 打死幼女再殺7月嬰 新北狠父遭判10年半
- 端節遊鹿港 免費吃「煎堆」
- 客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議
- 「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
- 基隆野狗亂竄 女騎士摔斷肋骨
- 前美中情局長：得知川普陣營與俄國曾接觸
- 北市註記同志伴侶380對 市府：兩年內可婚姻登記
- 酒駕挨罰12萬舉杯澆愁 五度被抓愁更愁
- 林炳煌引中國女作家文章 發出第五度聲明
- 做白工！傳中資跨海炒大同狠撈20億將被沒入
- 陳時中署名「中華民國台灣」 游盈隆：真見笑！
- 符瓊音逼出25吋腰 自嘲不敵莫文蔚
- 政院：婚姻平權將儘速提法案送立院
- 《全家六口僅他健全》以善良家人為榮 潘明皓獲總統教育獎
- 吉諾比利獨木難支 預告終戰?
- 男子捷運站偷摸妙齡女臀部 還堵被害人
- 降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道
- 美參院調查通俄門 弗林拒傳票
- 提不同意見書 大法官吳陳鐶：同婚非普世人權
- 扁有無就審能力？高院承審法官擬傳扁到庭
- 雲南「怪蟲」侵襲 火燒、農藥都殺不死
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 豬哥亮紀念園區 敲定26日舉行破土儀式
- 豬哥亮生前最後獨白曝光 「如果我走了...」逼哭人
- （更新）鄉民拱陳立宏復出噴吳敦義 歪樓「海豚灣戀人」
- 日本知名米果出包 混入金屬片割傷女童嘴
- NBA》累了嗎？詹皇上半場吞4犯、下半場3度放槍（影音）
- 砍殺前女友20刀釀1死1傷 醋男判刑22年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：認識水土保持 水保局行動書車上場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分