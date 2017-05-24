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阿里山森鐵本線施工 6/19～6/23將停駛

阿里山森鐵本線6月19～23日因橋梁施工將停駛，3支線可正常行駛。（圖由台鐵局提供）

2017-05-24  17:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿里山森林鐵路管理處為確保行車安全，將於106年6月19日至23日進行嘉義－奮起湖7號橋梁改善工程，該期間因工程施作需要，所有列車全面停駛。

該橋位於北門站－鹿滿站間，總長度22.2公尺，台鐵局表示，因路基寬度不足、缺少維修通道及預力梁受損，需增加橋面寬度及改善橋涵，計畫將受損預力橋梁拆除後，增設鋼構橋梁及護欄。工程完竣後可提高該橋結構強度，確保未來路線及橋梁維修人員作業及行車安全。

3支線可正常行駛

因6月19日至23日本線嘉義站－奮起湖站間列車停駛，原定6月22日要搭森鐵的郵輪式列車行程也停駛；不過祝山線、沼平線及神木線3支線正常行駛。相關訊息民眾可上森鐵網頁及各車站公告查詢。

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