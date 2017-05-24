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民代爭取蓋竹縣立學校 台科大︰已做整體規劃

台科大表示，新竹校區校園整體規劃，已確定校門口，將配置在縣政九路及台科一路交叉口。（記者廖雪茹攝）

2017-05-24  16:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市不少地方人士建議，利用台科大新竹校區新建公立學校，台科大今天回應，7公頃校地已完成整體規劃，其中已完工的前瞻研發中心大樓，今夏將由該校晶圓平坦化創新研究中心等研發團隊進駐，國際書院大樓工程預計明年7月開工，也準備投入4億元打造成現代化會館。

竹北市人口成長快速，台科大周邊大樓林立，縣議員葉芬英等民意代表和當地居民，建議利用縣府所有的3公頃台科大校地，新建完全中學或是幼兒園，以因應學校供不應求的窘境。

台科大主任秘書黃慶東表示，日前已委託潘冀聯合建築師事務所完成校園整體規劃作業，不宜也不應再變動，除已取得4公頃校地，另3公頃將向縣府撥用，以維持大學校園發展的完整性；其中，許多民眾關切的校門口位置，預定配置在縣政九路及科大一路交口處，作為校園入口及中心廣場，將提供師生、社區居民自由活動的開放空間。

黃慶東說，廣場以北的前瞻研發中心大樓，預計7月間取得使用執照後，將由該校晶圓平坦化創新研究中心、電力電子技術研發中心及自動控制所等研發團隊進駐；廣場周邊也將逐步興建國際書院大樓興建工程、繪本美術館、校友產學中心大樓及文創大樓等建築，目標是打造成全英語授課的通識教育基地，將來作為大一學生及國際生的學習場域。

其中，廣場南側的國際書院大樓工程，總工程費約4億餘元，規模為地下1層、地上6層，樓地板面積約為1萬平方公尺，規劃有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及可容納200人的國際會議廳，3至6樓則是500床的師生住宿空間。

黃慶東說，目前工程構想書併整體校園規劃報告書，須經由教育部及公共工程委員會審查，以及都市計畫審查、建照申請等程序，預定107年6月開工，110年2月完工並取得使執，預計110學年度第1學期正式啟用。

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  • 台科大迎新建完成的前瞻研發中心大樓，預定今年7月取得使用執照後，將有該校研發團隊進駐。（記者廖雪茹攝）

    台科大迎新建完成的前瞻研發中心大樓，預定今年7月取得使用執照後，將有該校研發團隊進駐。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣竹北市不少地方人士建議，利用台科大新竹校區新建縣立學校，台科大今天回應，7公頃校地已完成整體規劃，不宜也不應再變動。（台科大提供）

    新竹縣竹北市不少地方人士建議，利用台科大新竹校區新建縣立學校，台科大今天回應，7公頃校地已完成整體規劃，不宜也不應再變動。（台科大提供）

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