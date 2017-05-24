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洪鐵濤七彩筆寫詩文小說 文集映照日治時期
2017-05-24 16:53
［記者劉婉君／台南報導］《三六九小報》是日治時期，府城相當具有影響力的報紙，發刊之初，每3天發行一期，稿源不足時，當時擔任編輯員的洪鐵濤，就自行撰寫各類文章。台南市文化局出版的《洪鐵濤文集》，可以看見他一人以多個筆名於《三六九小報》發表的文章。
《洪鐵濤文集》為台南市作家作品集第六輯，由台陽文史研究學會秘書長陳曉怡主編，內容有許多洪鐵濤在《三六九小報》的文章，也能從中一窺當時府城文人的生活樣貌及庶人生活。
洪鐵濤為台南府城人，父親洪采惠是府城頗有名望的士紳，1930年洪鐵濤與趙雲石、趙劍泉、蔡培楚、王開運等府城文人，創立《三六九小報》，很快就成為日治時期台南一個充滿諧趣與戲謔的文學場域及論述園地。
洪鐵濤除了編輯撰寫固定專欄，還用不同筆名發表小說、隨筆、詩詞等，可說是洪鐵濤一生中創作最多元豐富的階段。1947年二二八事件時，他因遭誣陷而入獄，獲保出獄後抑鬱成疾而辭世，得年55歲。
他的作品可概分為漢詩、雜文及小說3大類，《洪鐵濤文集》以雜文作品為主，今天下午在國立台灣文學館舉行新書發表，洪鐵濤95歲的女兒洪錦里也在外孫女鄒綵潔的陪同下出席見證。
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