馬路三寶多？ 網友：台南日常

2017-05-24 16:44

〔記者黃文瑜／台南報導〕「左晃右晃的、心不在焉的、翹二郎腿」、「晚上開車不開燈」，日前網友在PTT上討論三寶症狀，原PO說在台南上班，每天都可以看到不同的三寶，提醒大家在台南「路上」要小心，意外引發網友共鳴，提供各種台南三寶樣態，形容為「台南日常」。

「突然騎車騎到汽車道卻突然給你來個二段式待轉」、「常見路口右轉時遇到逆向的機車，而且還裝傻」、「安平跟四草晚上一堆邊騎車邊抓寶的」、「經過支線十字路口，10個路口大概7個有機車不減速衝出來，機率高到誇張」...，各種三寶，讓網友氣憤不已，還有人指出，曾有人開車滑手機被警察勸導，還反嗆警察。不過也有網友說，在台南待久就能練就一身閃三寶的功夫。

有網友認為警察可能很少抓違規，也有人認為想檢舉也來不及拍照。警察則是私底下說，以前入行學長都會教「如果口頭糾正違規，就不要開單；要開單就不要唸人。」現在錢難賺，除了規定件數的取締，通常都佛心來著。不過也有警察認為，「違規」就是不對，一定要取締。