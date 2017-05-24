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只剩頭可以動 王美升繼續當銷售高手
2017-05-24 16:30
〔記者邱芷柔／屏東報導〕原本擔任知名保養品美容經理的王美升，修眉化妝技術一流，銷售成績亮眼，但11年前突然被診斷出頸椎長腫瘤，因為神經受到壓迫，王美升的四肢漸漸失去知覺且無法動彈，為了分擔家計養育2個孩子，王美升靠著看護協助，親自到農地尋覓優質農產，透過綁著觸碰筆的木棒，以嘴巴敲打平板、手機處理訂單，一一回覆顧客問題，讓回購率百分百，樂觀的王美升說，沒辦法改變的事只能改變自己的態度，還好頭還可以動！
住在潮州的王美升，11年前突然有天感到很疲憊，怎樣都睡不飽，手部還出現發麻情形，到了醫院檢查，才發現頸椎部位長了腫瘤，因為開刀風險極高，在尋求中、西醫各種治療方法後，王美升幾乎要放棄生活。
王美升說，剛發病的時候很虛弱，中、西醫及各種民俗療法都試過，但四肢仍漸漸無法動彈，連講話的力氣都沒有，當時她想到了自己還有2個求學中的孩子，上班族的先生，工作與家計兩頭燒，於是她決定要認真面對未來的人生，希望自己至少不要加重別人的負擔。
因為過去的銷售經驗，王美升找來看護幫忙，親自走訪農地了解農民理念，並挑選有機、無毒產品，從農地為顧客把關，王美升也努力學習建立臉書、Line等銷售通路，無論是每株苗只留下2顆的美濃瓜、經檢驗認證的手作無添加果乾等，回購率百分百。
王美升說，銷售沒有特別的秘訣，因為顧客信任她，所以她也堅持親自把關品質，目前以在地小農為主要合作對象，現在每天都忙著回覆顧客、挑選當季產品，時間過得特別快，以前她回一句話要花20分鐘打字，氣得想摔手機、平板，但在已能即時跟顧客打字聊天，雖然老天爺跟她開了一個玩笑，但無論面對多大的困難，她都會勇敢努力的活著！
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