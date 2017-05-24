搶救天外天劇場 網路連署籲中市府撤回恐龍決議
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中天外天劇場保存引關注，日前台中市文資處指出，經文化資產審議委員會確認未具合法文化資產身分；台中文史復興組合23日晚間以「撤回恐龍決議、重啟文資審議」為題，發起網路連署，短短十二小時湧入逾千人響應連署，盼台中市政府重啟天外天劇場文化資產審議。
台中文史復興組合指出，天外天劇場是台中僅存的日本時代老劇場，也是唯一由台灣人自建、自營，象徵以創建人吳子瑜為首之文化協會仕紳對振興本地文化與對日本統治者為文化抵抗的決心。
該團體指出，天外天劇場是見證百年來台中城市發展、變遷的經典劇場建築，也是台中不能再失去的珍寶，若天外天能成功保存、修復與活化，將成為台中人對故鄉的驕傲所在，但如今政府文資保存決心、城市發展價值觀均已倍受質疑。
連署提出3大訴求，包括：1、天外天歷史文化價值可受公評，「所有權人不同意」等非文資因素不應成為審議結果之理由；2、台中市府應對不符文資專業性的審議結果，退回重審，還給天外天劇場公正、客觀、整體的文資身分評價。3、對於台中市政府現有棄守文資專業的結果，考量天外天急迫性及其珍貴價值，懇請文化部援引文資法110條，代行職權並逕行予以指定。
團體統計，網路連署在昨日晚間發出後12小時內，已有上千人響應、連署，連署人來自全台各地，亦有許多台中市民表達對故鄉文化資產的掛念以及對保存的希望。
連署中有人提及不希望台中只剩下商業化的「文創」地景，希望可以保存這樣一座難得的古蹟與記憶，並且維護、再出發，希望城市的記憶可以被保存，「一個城市之所以偉大不在於她有多少的新建築而是她累積了多少的歲月。」等意見。
更有人指出，「天外天劇場好好整修，不論在建築美學或歷史角度，都可以和國家歌劇院遙相呼應，何樂不為」，更呼籲「當全民想替台中鐵道沿線留下深具魅力的城市遺產已成事實，市府重啟審議就是義務」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 小S老愛嗆林志玲 坦承這句才是真心話
- 同婚釋憲出爐 蔡英文：釋憲結果不是勝負輸贏
- 台股收盤上漲36.58點 報10044.42點
- 黨魁提前交接？ 洪秀柱：可彈性處理
- 林內包水果肉粽 酸甜鳳梨最搭
- 證券行情表、證券表格
- 修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰
- （獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 漢光演習》F-16繞台測防空 海龍襲敵救俘
- 打死幼女再殺7月嬰 新北狠父遭判10年半
- 端節遊鹿港 免費吃「煎堆」
- 客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議
- 「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
- 基隆野狗亂竄 女騎士摔斷肋骨
- 前美中情局長：得知川普陣營與俄國曾接觸
- 北市註記同志伴侶380對 市府：兩年內可婚姻登記
- 酒駕挨罰12萬舉杯澆愁 五度被抓愁更愁
- 林炳煌引中國女作家文章 發出第五度聲明
- 做白工！傳中資跨海炒大同狠撈20億將被沒入
- 陳時中署名「中華民國台灣」 游盈隆：真見笑！
- 符瓊音逼出25吋腰 自嘲不敵莫文蔚
- 政院：婚姻平權將儘速提法案送立院
- 《全家六口僅他健全》以善良家人為榮 潘明皓獲總統教育獎
- 吉諾比利獨木難支 預告終戰?
- 男子捷運站偷摸妙齡女臀部 還堵被害人
- 降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道
- 美參院調查通俄門 弗林拒傳票
- 提不同意見書 大法官吳陳鐶：同婚非普世人權
- 扁有無就審能力？高院承審法官擬傳扁到庭
- 雲南「怪蟲」侵襲 火燒、農藥都殺不死
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 豬哥亮紀念園區 敲定26日舉行破土儀式
- 豬哥亮生前最後獨白曝光 「如果我走了...」逼哭人
- （更新）鄉民拱陳立宏復出噴吳敦義 歪樓「海豚灣戀人」
- 日本知名米果出包 混入金屬片割傷女童嘴
- NBA》累了嗎？詹皇上半場吞4犯、下半場3度放槍（影音）
- 砍殺前女友20刀釀1死1傷 醋男判刑22年
標題：搶救天外天劇場 網路連署籲中市府撤回恐龍決議
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email