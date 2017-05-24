機捷小站冷清 李茂生：本應料到沒鳥也沒蛋上車！

機場捷運恢復原價後，除了台北車站、林口長庚醫院、桃園機場，沿線多站大都人潮冷清。（資料照，記者陳昀攝）

2017-05-24 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運恢復原票價後，旅客多集中台北車站、桃園機場等大站，其他小站人潮冷清，桃市議員建議降價等，對此台大教授李茂生今天批評，為了開發「鳥不生蛋」的地方增加小站，「本來就是應該已經預料到沒有鳥也沒有蛋會上車吧。」

李茂生今天在臉書貼出本報報導，他反問「機捷本來不就是機捷嗎？」想要把機捷當成通勤捷運的時候，早就應該知道沒鳥沒蛋的情形。針對議員提出降低票價，提高運載量等，他則批評，「是緣木求魚。沒鳥沒蛋，再怎麼便宜，都不會生出鳥和蛋的。」

李茂生表示，現在唯一期待是，先把人民的稅金拱進去，讓沒辦法在天龍國（指台北市）生存的人，「在鳥不生蛋的地方下蛋」。不過他也提到，由於少子化的關係，「現在鳥也逐漸變少了，更有得好等了」。

針對機捷小站問題，桃園市長鄭文燦今天在市議會表示，因為都市計畫沒有配合順利推動，他認為「以前政府睡著了！現在用這個罵桃園市政府是不對的。」另外他也強調，機捷日均流量達5.6萬，比預期的4.6萬多，前6年只要達到日均量6萬人就可收支平衡。