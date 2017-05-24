| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
司法院：2年內沒完成同婚修法 可直接辦結婚登記 對流雲系旺盛！ 南投縣、高雄市豪雨特報 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

墾丁另類獨木龍舟 家扶孩子體驗超high

2017-05-24  15:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節將至，墾丁飯店業者邀請家扶中心孩童們到泳池體驗另類龍舟，刺激水上活動讓孩子們驚叫連連，開心度過炎炎夏日午後。

第一次體驗獨木龍舟的家扶孩子直呼神奇，看似簡單的前進、後退、轉彎過程，除了傳統獨木舟的操控，還要抵抗沈重的龍頭搖晃，不小心就撞成一團，在泳池水面上引發不少笑料。

飯店總經理蔡德祥表示，恆春半島沒有河道舉辦龍舟賽，而且傳統龍舟競賽通常需要較多人數進行，特別改造海邊風行的西方獨木舟，讓划龍舟平民化，成為人人都可以體驗的傳統習俗，並讓當地家扶孩子優先體驗。

另類龍舟競賽分雙人親子組及個人挑戰組，以龍舟主題造型的獨木舟來增添活動競賽的趣味性，房客報名費收入將全數捐贈「恆春鎮家扶中心」，回饋當地弱勢團體，結合趣味與公益，並呼籲熱愛海洋及運動的朋友，共組一隊報名熱血尬龍舟。

廣告
  • 墾丁另類獨木龍舟，家扶孩子優先體驗。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁另類獨木龍舟，家扶孩子優先體驗。（記者蔡宗憲攝）

  • 墾丁另類獨木龍舟。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁另類獨木龍舟。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：墾丁另類獨木龍舟 家扶孩子體驗超high


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.