墾丁另類獨木龍舟 家扶孩子體驗超high

2017-05-24 15:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節將至，墾丁飯店業者邀請家扶中心孩童們到泳池體驗另類龍舟，刺激水上活動讓孩子們驚叫連連，開心度過炎炎夏日午後。

第一次體驗獨木龍舟的家扶孩子直呼神奇，看似簡單的前進、後退、轉彎過程，除了傳統獨木舟的操控，還要抵抗沈重的龍頭搖晃，不小心就撞成一團，在泳池水面上引發不少笑料。

飯店總經理蔡德祥表示，恆春半島沒有河道舉辦龍舟賽，而且傳統龍舟競賽通常需要較多人數進行，特別改造海邊風行的西方獨木舟，讓划龍舟平民化，成為人人都可以體驗的傳統習俗，並讓當地家扶孩子優先體驗。

另類龍舟競賽分雙人親子組及個人挑戰組，以龍舟主題造型的獨木舟來增添活動競賽的趣味性，房客報名費收入將全數捐贈「恆春鎮家扶中心」，回饋當地弱勢團體，結合趣味與公益，並呼籲熱愛海洋及運動的朋友，共組一隊報名熱血尬龍舟。