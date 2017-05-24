醫病》狂用洗鼻器出血 衛福部提醒注意事項

2017-05-24 15:54

〔記者林惠琴／台北報導〕一名50歲的中年男子長期飽受慢性鼻竇炎所苦，經過醫師建議，輔助使用洗鼻器，但不料因為效果良好，竟然用上癮了，照三餐用，結果造成鼻粘膜受損、出血；衛福部食藥署提醒，使用洗鼻器應該注意3項原則。

首先，鼻腔內溫度較體溫低，因此要使用30至35度食鹽水，並且不建議感到舒適就過度洗鼻，可能造成鼻腔泡於鹽水中，導致呼吸道水分堆積，應該早晚或每晚清洗即可。

其次，洗鼻液應該使用與身體等滲透壓、無刺激、乾淨無菌的生理食鹽水清潔，否則鼻腔內無角質層可供保護，容易因為滲透壓不對等導致鼻腔受到相當程度的刺激。

再來則是要維護洗鼻器，為了避免洗鼻器越洗越不乾淨，應該保持清潔，以免讓洗鼻器成為培養細菌的溫床。

食藥署提醒，治療鼻子過敏，應該先尋求醫師診治意見，洗鼻器只可做輔助舒緩鼻過敏造成的不適而已。